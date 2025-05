Equipo mtmad 26 MAY 2025 - 17:32h.

La exparticipante de 'LIDL' aconseja a Alba Rodríguez acerca de su nueva relación con Fran Zafra

Lucía Sánchez aterriza en ‘En todas las salsas’ dispuesta a resolver todas las dudas de sus seguidores. Pedro Jota, colaborador del videopodcast, visitó el plató de mtmad la semana pasada con toda la información sobre la relación entre Alba Rodríguez y Fran Zafra . Ahora, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que llega con mucho de lo que hablar tras su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’, advierte a Alba sobre su nuevo novio y le lanza un consejo.

La nueva parejita lleva siendo vista de manera cariñosa desde la Feria de Sevilla y, en el anterior programa ya se confirmaba que llevan juntos desde el día del apagón. Pedro Jota declaró que, antes de empezar a conocer a Alba, el exnovio de Ana Nicolás tenía una relación con otra chica de Murcia. Ante los rumores que envuelven el comienzo de esta reciente pareja, la de Cádiz lanza un consejo a la otra exparticipante de ‘LIDL’: “Que tenga cuidado”

El Míster Internacional 2024 ha saltado de una relación a otra para empezar a conocer a la influencer. “Se reseteó”, broma Lucía haciendo referencia al día del apagón en el que la pareja empezaba su historia. La gaditana no ha dudado en aprovechar su visita al plató para advertir a Alba sobre su nuevo noviazgo, aunque dejando claro que ella misma tampoco tiene un gran historial. “Yo no he acabado bien con nadie, es lo primero que digo” confiesa la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

Programa completo: Lucía Sánchez aconseja a Alba Rodríguez sobre su nueva relación

La de Cádiz tiene muy claro el mensaje que quiere lanzar a la influencer por la nueva relación que está empezando junto a Fran Zafra. Tras la información que desveló Pedro Jota la semana pasada, Lucía confiesa cómo ve la situación: “Estaba con una chica y cuando ha tenido la oportunidad se ha ido con Alba”. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sin rodeos de esta nueva pareja que 'le huele mal’ y trata de advertir a la Alba Rodríguez.

Lucía Sánchez llega tras su paso por ‘Los vecinos de la casa de al lado’ con mucho de lo que hablar. La gaditana viene con ganas de aclarar todas las dudas de sus seguidores y de los colaboradores del videopodcast. Además de su consejo a la nueva novia de Fran Zafra, la influencer habla sobre su relación con Mayka tras su reciente amistad con Andrea Bueno y toma una decisión sobre Manuel González. ¡No te pierdas nada dándole al play!