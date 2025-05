Equipo mtmad 23 MAY 2025 - 12:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre sus planes de maternidad y los motivos para hacerlo soltera

Lucía Sánchez confiesa que se siente identifica con Jeimy Báez y la apoya: disponible en Mitele

Compartir







Lucía Sánchez no se deja nada en el tintero en su visita a ‘En todas las salsas’ y habla de un tema muy complicado para ella: la maternidad. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal y comparte sus planes de futuro. Después de que confesara que tiene una cuenta pendiente con Marina García , Lucía anuncia que va a volver a ser madre por inseminación artificial ¿Coincidirá con el embarazo de su amiga Marta Peñate?

Para la ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’, la maternidad es desde hace años un tema difícil de tratar. Como ella ha admitido en varias ocasiones, ha tenido varios problemas con el padre de su hija Mía, Isaac Torres. De hecho, ha apoyado públicamente a Jeimy Báez con su embarazo al sentirse identificada con ella . Es por este mismo motivo que ha tomado la drástica decisión de volver a ser madre por inseminación artificial. “No me fío de nadie”, explica la gaditana. Además, desvela cuándo quiere comenzar con el procedimiento y si coincidirá con su amiga Marta Peñate en el proceso.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez aclara en qué punto está su relación con Mayka Rivera tras su enfado

Los colaboradores se sorprenden ante la actitud de Lucía, la influencer no dudo ni por un segundo en su decisión. “No quiere tener más hijos con nadie”, asegura. Toda la situación que ha vivido con el padre de su hijo ha terminado por sobrepasarla, eso, sumado a las múltiples decepciones amorosas que ha tenido, la han llevado a tener más claro que nunca que quiere ser madre soltera. “No quiero sufrir lo que estoy sufriendo”, reconoce dolida.

Programa completo: Lucía Sánchez habla abiertamente de cuando quiere dar el gran paso

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Mayka Rivera entra por mensaje y responde a Lucía Sánchez tras sus duras palabras

Lucía Sánchez no solo explica los motivos de su decisión, si no que da también una fecha de cuando quiere comenzar con todo este proceso. Teniendo claro que no va a encontrar a la persona idónea para tener hijos, la influencer tiene más claro que nunca que ser madre soltera es su mejor opción. “Ya no voy a estar para siempre con nadie”, afirma tajante. Aunque tenga claro que no quiere compartir la maternidad con nadie más, eso no le impedirá tener otro hijo ¡Descubre cuándo!

Lucía Sánchez viene con ganas de hablar y saldar cuentas pendientes. A parte de hablar de sus planes de convertirse en madre soltera, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte con sus seguidores las decisiones que ha tomado con respecto a Gerad Arias y Manuel González. Además, aclara en que punto está su relación con Mayka Rivera y esta responde a sus duras declaraciones ¡No te pierdas nada!