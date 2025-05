Lucía Sánchez toma una drástica decisión sobre su relación con Gerard Arias

Equipo mtmad 22 MAY 2025 - 11:04h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela será de su relación con Gerard Arias después de todo lo ocurrido

Lucía Sánchez aterriza en ‘En todas las salsas’ con ganas de zanjar cuentas pendientes. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado involucrada en diversas polémicas estas últimas semanas, entre ellas, su affair con Gerard Arias. Después de aclarar en qué punto está su relación con Mayka tras su traición, Lucía toma una drástica decisión sobre su relación con Gerard.

Lucía entró como ama de llaves a ‘La casa de los vecinos de al lado’ hace algunas semanas. En los días que estuvo allí, la andaluza tuvo mucha química con Gerard, tanta, que desataron su pasión una noche que Lucía durmió en la casa. Después de ese encuentro, ambos dejaron claro que tenían ganas de seguir conociéndose una vez él saliera del reality. Sin embargo, una tercera persona entró en juego y su incipiente romance se vio en peligro.

La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ se sincera sobre esta situación y desvela si quiere seguir conociendo a Gerard una vez salga o si ha cambiado de opinión después de todo lo ocurrido. Además, Lucía explica por qué se fijó en él y si le importó que acabase de salir de una relación. “No la conocía ni era mi amiga, Gerard estaba soltero”, aclara tajante la influencer. “Cuando me gusta alguien físicamente, me lío con él”, reconoce sin pelos en la lengua. Aunque al principio el tonteo que tenía con Gerard le gustó mucho, después de lo ocurrido no ha podido evitar tomar una importante decisión.

A pesar de las decepción que se ha llevado con Gerard y la decisión que ha tomado al respecto, Lucía no puede evitar recordar los encuentros íntimos que tuvo él. La influencer reconoce que tuvieron mucha química desde el inicio. “Lo que se palpaba en el ambiente maravilloso”, admite entre risas la gaditana. A pesar de la presencia de las cámaras, ambos dieron resuelta a su pasión y ahora Lucía lo recuerda con una sonrisa en la cara.

Lucía Sánchez llega a 'En todas las salsas' con ganas de hablar. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha visto envuelta en numerosas polémicas estas últimas semanas y ha querido aclararlas todas durante su entrevista en el videopodcast. Además de aclarar su decisión con respecto a Gerard después de todo lo ocurrido, Lucía confiesa tener cuentas pendientes con Marina García y le manda yu apoyo a Jeimy Báez por su embarazo al sentirse identificada con ella ¡No te lo pierdas dándole play al video!