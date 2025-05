Lidia González 26 MAY 2025 - 16:14h.

Las extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se emociona al explicar la oscura situación que vivió con una de sus parejas

Oriana Marzoli ha vuelto a abrirse en canal respecto a uno de los episodios más oscuros a los que ha tenido que enfrentarse, en el tercer capítulo de su docuserie, ‘Inside Oriana’. Aprovechando su reencuentro con Aless Gibaja, con quien tenía muchas cuentas pendientes y dolor acumulado, la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, rota, habla del calvario que vivió por culpa de su expareja. Al lado de uno de los que fueran sus grandes amigos en ese momento, la influencer relata lo complicados momentos que atravesó.

No es la primera vez que la venezolana se pronuncia sobre esta tormentosa relación en su docuserie, donde afirmaba que había sido “el mayor error” de su vida; sin embargo, ahora lo hace acompañada de una persona que vivió esa situación con ella. “Soy consciente de lo que a mí me hundió esa persona”, asegura la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ visiblemente emocionada. Conocedora del sufrimiento que le causó este noviazgo, la influencer confiesa la delicada línea en la que se movió: “Me hizo mucho mal en todos los sentidos”.

Con la sinceridad que caracteriza a la venezolana, ha reflexionado profundamente sobre todo lo que pasó en esta relación y el oscuro límite al que podría haber llegado: “Gracias a Dios no caí en las drogas”. La creadora de contenido se sincera como nunca con Aless Gibaja sobre todo lo que estaba atravesando cuando rompieron su amistad.

Después de hablar largo y tendido sobre la difícil situación por la que pasó la influencer por esta dolorosa relación, Aless Gibaja reconoce no haber estado a la altura de las circunstancias con Oriana Marzoli. A pesar de que sabía que su amiga no estaba pasando por su mejor momento, no era del todo consciente de la realidad que estaba viviendo: “Con los años, he entendido que ella no estaba bien”.

Oriana Marzoli vuelve a ponerse cara a cara con su pasado durante el tercer capítulo de 'Inside Oriana', en el que ha protagonizado un tenso reencuentro con Aless Gibaja. Además de hablar de su angustiosa relación pasada, la influencer mira hacia delante y se declara por completo a Facundo González. Sin embargo, Daniela Requena llega para perturbar la paz de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y contarle algo de su actual pareja que ella desconoce por completo.