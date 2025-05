Equipo mtmad 21 MAY 2025 - 11:01h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' carga contra Luis Mateucci y ambos se envuelven en una discusión

Fani Carbajo confiesa haberle pedido ayuda económica a Oriana Marzoli: disponible en Mitele

Oriana Marzoli celebra su cumpleaños en este tercer capítulo de su docuserie ‘Inside Oriana’. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ cumple 33 años rodeada de las personas más importantes de su vida. Lejos de ser una celebración armoniosa, la cena se convierte en el campo de batalla de dos de los invitados. Fani Carbajo estalla contra Luis Mateucci en el cumpleaños de Oriana.

Fani Carbajo y Luis Mateucci se ven las caras por primera vez en la cena del cumpleaños de Oriana. Aunque conocían la existencia del otro, una por ser amiga íntima y el otro por ser exnovio, nunca se habían visto en persona. Sin embargo, las chispas no han tardado en saltar y no en el buen sentido. “Hoy no se lo arruines”, comienza saltando Fani. Ambos se envuelven rápidamente en una discusión que opaca el verdadero motivo por el que están reunidos, la celebración de los 33 años de Oriana.

La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha dudado en enfrentarse a Luis Mateucci al ver que, según sus palabras, “quería hacerse notar”. Fani tiene claro que es un día especial para su amiga y que no quiere que nadie, excepto ella, sea la protagonista. “No la lío por respeto a ella”, asegura la influencer visiblemente molesta. Fani estalla contra Luis y no se queda callada ante sus bromas: "Estás aquí de rebote".

Luis Mateucci tampoco ha querido quedarse callado al sentirse atacado por Fani Carbajo. El asegura que no ha hecho nada para que ella se ponga de esas maneras. “Vos quién sos”, le espeta molesto. Un comentario que a Fani no le sienta nada bien pues le recuerda que ella lleva siendo amiga de Oriana y él es “solo un ex”. Aún así, el argentino no logra entender la actitud de la exconcursante de 'La última tentación'.

Oriana Marzoli decide intervenir entre ambos sin saber realmente qué está pasando entre ellos. Sin embargo, ambos están demasiado molestos para parar y siguen lanzándose pullas el uno al otro. Por otro lado, Facundo decide dejar esta negatividad de lado y sorprende a su chica con una emocionante propuesta de trabajo. Además, le dedica unas bonitas palabras por sus cumpleños y ella se emociona ¡No te pierdas nada dándole play al tercer capítulo de ‘Inside Oriana’!