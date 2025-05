Rocío Molina Madrid, 27 MAY 2025 - 12:16h.

El exconcursante de 'Supervivientes' explica si hay cambios en su relación con Marta Riumbau tras poner fin a su historia de amor

Diego Matamoros se ha sincerado sobre cómo es en la actualidad su relación con Marta Riumbau. El nacimiento de Julieta, la hija de la influencer, ha provocado muchos cambios en la vida de la que fue pareja del exconcursante de 'Supervivientes' y tras varios meses de convivencia sin tener más vínculos que una estrecha amistad, cada uno ha buscado su camino por separado.

Ha sido a través de su perfil oficial de Instagram y una ronda de preguntas que ha contestado a sus seguidores donde el hermano de Laura Matamoros ha aclarado cómo está con Marta Riumbau. Desde que el pasado año, Diego Matamoros anunciase con un sonado comunicado el fin de su historia de amor, muchas cosas entre ellos han pasado.

Durante años se ha especulado con qué tipo de relación tenían al haber roto, pero seguir viviendo juntos y ahora que hacen vidas separadas sus seguidores han querido saber si sigue habiendo una amistad entre ellos o, por el contrario, están más distantes que nunca.

"Sí, alguna vez nos vemos, me siguen mandando paquetes por allí", ha dicho en tono de broma recordando la que ha sido su casa hasta haberse mudado ahora y donde está Marta Riumbau. "No os preocupéis. Hay buen rollo y somos 'más o menos' vecinos, así que si necesita ver a los perros no hay problema. Ha quedado una bonita amistad", ha aclarado.

Para zanjar esta cuestión, el exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una fotografía de sus perros en la casa en la que actualmente vive Marta Riumbau y que fue también el hogar de ellos y de Diego Matamoros. "Esa foto es del 17 de diciembre, nunca sabes cuándo va a ser la última vez que hagas algo", ha explicado con nostalgia de, probablemente, la última instantánea que tomó en aquella casa.