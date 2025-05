Lara Guerra 27 MAY 2025 - 19:06h.

La realidad sobre la posible crisis entre María Pombo y Pablo Castellano

Disfruta del nuevo capítulo al completo de 'En todas las salsas'

Compartir







La influencer María Pombo vuelve a estar ante el foco mediático tras no acudir a uno de los últimos eventos, algo que ha sorprendido encarecidamente no sólo los medios, si no también a sus mayores seguidores. Además, también se ha hablado de una posible crisis con su marido, Pablo Castellano. Por ello, Pablo Jota llega a un nuevo programa de 'En todas las salsas' tras haber podido hablar con el entorno más cercano de los Pombo para poder aclarar todas estas cuestiones.

La influencer no ha acudido a un evento del cual ha saltado la sospecha de que detrás de esto hay un gran motivo, ya que todos los influencers han asistido. Además, sus propios familiares estuvieron allí, como Marta, Pablo, Lucía...otro dato que hace saltar las alarmas. Anna, invitada del programa tiene una opinión muy clara: "Hemos visto a María Pombo yéndose de despedidas, a varios eventos, se ha ido a la otra punta del mundo...Me da a mí que ella está huyendo para no estar en photocalls y no contestar a ciertas preguntas. Tal vez hay una crisis y aquí no se está hablando".

Tras escuchar estas declaraciones, Pablo Jota ha interrumpido para desvelar que ha podido "hablar con el entorno más cercano de María Pombo" y ha podido preguntar sobre todas estas polémicas. Además, el colaborador ha confesado que también ha preguntado si hay una posible crisis entre ella y Pablo, el motivo de su ausencia en el evento y el por qué de su último post tan misterioso. ¡Dale al play para descubrirlo!

Programa completo: El entorno más cercano de María Pombo aclara todos los rumores

En el nuevo programa de 'En todas las salsas' hablamos con Tania Medina, que pesé conocerse la última noticia de su ruptura con Alejandro Nieto y mantenerse alejada del foco mediático, la influencer canaria ha hablado con Pedro Jota, colaborador del programa para explicar cómo se encuentra.

Por otro lado, Miriam Saavedra llega como nueva invitada y desvela los detalles de su nueva vida tras ese fatídico accidente que ha marcado un antes y un después en su vida. También, contamos con un bombazo sobre Aitana y Plex, y resolvemos los rumores sobre María Pombo y su posible crisis con Pablo Castellano.