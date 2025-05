Equipo mtmad 27 MAY 2025 - 16:06h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se sincera sobre lo que menos le gusta de su pareja Facundo González

Oriana Marzoli se ha abierto como nunca en los tres episodios de su docuserie ‘Inside Oriana’. A lo largo de los capítulos, la que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha hablado de las relaciones amorosas que más le han marcado a lo largo de su vida, centrándose sobre todo en su relación actual con Facundo González. Tras varios meses de relación, Oriana habla incluso de planes de boda con el argentino , sin embargo, no es todo color de rosa y también confiesa lo que no le gusta de Facundo.

Después de haber explicado los motivos por los que rompió su relación con Luis Mateucci , la influencer se ha centrado en hablar de su actual pareja, Facundo González. Es bien conocido que a Oriana no le gustan mucho ciertos olores. En este episodio de la docuserie, se sincera con Facundo sobre una de las cosas que menos le gustaba de su chico cuando lo conoció. "Soy muy especialita con los olores", comienza explicando.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera con su chico y explica qué fue lo que menos le gustó de él cuando lo conoció. “Si algo no me gusta me da ataque”, reconoce ante él. De hecho, Facundo, que ya la conoce, admite que fue una de las primeras cosas que ella le dijo cuando lo conoció. “Sigue sin gustarme”, admite Oriana siendo honesta. Al exconcursante de realities chilenos no le quedó otro remedio que cambiar aquello que a Oriana le molestaba debido a su fijación por los olores.

Facundo González aparece en la docuserie de Oriana Marzoli para acompañar a su chica en este gran proyecto. El argentino, conocido por su participación en el reality chileno en el que participó Oriana, explica cómo fueron sus inicios con la venezolana. “Entraba para pasarla bien y divertirme”, comienza diciendo. Aunque no estaba en sus planes enamorarse, con la extronista de ‘Myhyv’ tuvo una química especial desde el primer momento. “Me dio mucho morbo cuando te vi”, reconoce con su chica al lado.

Entre risas, Oriana recuerda cómo fue cuando lo vio por primera vez entrando al reality sin camiseta. Ambos comparten un momento cómplice y hablan de su historia de amor. Además, Oriana celebra su cumpleaños rodeada de las personas más importantes de su vida y vive un tenso reencuentro con Aless Gibaja años después de su ruptura de amistad ¡Descubre esto y mucho más en el tercer episodio de ‘Inside Oriana’!