Lidia González 27 MAY 2025 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ revelan de una manera muy especial el nombre de su segunda hija en común

Sandra Férriz y Darío Sellés le cuentan que están esperando su segundo hijo a Danna Ponce: su reacción

Sandra Férriz y Darío Sellés han anunciado el original nombre de su hija. La influencer ha querido compartir este importante momento con las personas más allegadas y sus seguidores celebrando una fiesta por todo lo alto. Después de desvelar el sexo de su bebé en un ‘gender reveal’, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ celebran una espectacular ‘baby shower’ en la que deciden, de una manera muy especial, cómo van a llamar a su pequeña.

La alicantina no ha podido ocultar lo nerviosa que estaba desde que ha puesto un pie en la impactante villa de lujo en la que han montado la gran fiesta. Con muchas cosas que preparar por delante, la creadora de contenido explicaba frente a la cámara que Darío y ella no conseguían ponerse de acuerdo sobre cómo llamar a su pequeña, ya que cada uno tenía su preferencia. Sin embargo, la elección final entre los dos nombres iba a ser a través de un método muy peculiar que podría “salir muy mal”: “Hay posibilidades de liarla”.

La pareja no ha escatimado a la hora de preparar todos los detalles para no de los momentos más especiales de su vida. Desde una mesa de salados y otra de dulces, un espectacular set con globos o un parque de juegos hasta una impresionante máquina de pompas de jabón, Sandra y Darío no han escatimado en nada en la villa de lujo que han decorado con estética ‘boho’. La pareja ha querido vivir este mágico momento junto a sus seres más queridos, a quienes les anunciaron su segundo embarazo en primicia, y han abierto todos los regalos para la primera hija en común de los influencers.

Noah, el hijo de Sandra y Darío, decide el nombre de su hermana

Sin ninguna duda, el gran momento que todos los presentes estaban esperando se ha dado cuando el pequeño de los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ ha adquirido el protagonismo con una importante misión. Noah, el hijo de Sandra y Darío, decide el nombre de su hermana bajo la atenta mirada de todos sus familiares. Los influencers tienen una clara reacción después de que se confirme el nombre definitivo de su pequeña y no ocultan cómo se sienten.

Sandra Férriz y Darío Sellés han vivido uno de los momentos más especiales de su vida. Ahora que la influencer se encuentra en su segundo embarazo, ha querido celebrar de una manera muy especial su ‘baby shower’ dejándole un papel muy especial a su hijo Noah. Además, la pareja ha revelado los dos nombres entre los que se encontraban y han explicado los verdaderos motivos por los que tenían tantas dudas.