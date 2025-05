Equipo mtmad 13 MAY 2025 - 09:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' descubren si su segundo bebé será niño o niña

Sandra Férriz y Darío Sellés muestran un 'Gender reveal' muy emotivo rodeados de todos sus familiares

Así ha sido la reacción de Danna Ponce y Xavi Cortés al embarazo de Sandra Férriz

Sandra Férriz y Darío Sellés, regresan a su canal de mtmad ‘Inesperados’ para compartir con todos sus seguidores uno de los momentos más esperados de su embarazo. Después de anunciar que serían papás por segunda vez , los que fueran concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan el sexo de su segundo bebé en un especial ‘gender reveal’ rodeados de sus seres queridos, en exclusiva.

Al igual que para comunicarles que venía un bebé en camino , Sandra y Darío han querido organizar una tarde muy especial a sus familiares para descubrir si el bebé será niña o niño. Aunque todo salió genial, no estuvo exento de complicaciones. Sandra, muy angustiada, cuenta el fallo de comunicación que hubo con la organizadora del evento. “Lo que no me pasa a mi”, admite la influencer. Entre muchos nervios, la pareja logra solucionar el problema y aunque llegan tarde, todo sale como querían.

El esperado ‘gender reveal’ se lleva a cabo en la playa. Aunque el tiempo no acompaña, el ambiente está cargado de nervios e ilusión. “Estoy muy contenta”, asegura Sandra. “Ya queda menos”, añade ilusionada. Tanto ella como Darío tienen sus suposiciones sobre lo que será pero ninguno está seguro ¿Noa tendrá un hermanito o una hermanita?

El emotivo y familiar ‘gender reveal’ de Sandra Férriz y Darío Sellés

La celebración fue completamente familiar. Solo sus padres y hermanos están invitados a este emotivo encuentro, lo que hace que todo sea mucho más íntimo y especial. Antes del gran anuncio, cada familiar hace su apuesta. La mayoría de ellos quieren que venga una niña, para formar la parejita con Noa, su primer hijo. Sin embargo, todos tienen claro una cosa, lo más importante es que venga sano, independientemente del sexo.

Después de un gran banquete cargado de dulces y fruta, los exconcursantes de ‘La isla de las tentaciones’ se preparan para el gran momento. Al igual que hicieron con su primer embarazo, han querido que sus seguidores sean partícipes de este bonito momento. La pareja tira de un lazo que va saliendo azul y rosa hasta que la cinta se queda solo de un color ¿Rosa o azul? ¡No te pierdas la revelación del sexo dándole play al video!