Aitana sale en defensa de su padre tras la polémica: "Es lo que más me ha dolido"

Este 30 de mayo, Aitana publica su último disco, 'Cuarto Azul', su cuarto álbum de estudio que cuenta con 19 canciones

Ante el lanzamiento de su proyecto, la cantante catalana se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida

Este viernes 30 de mayo por fin se estrena el nuevo disco de Aitana, 'Cuarto Azul', su cuarto álbum de estudio que cuenta con 19 canciones. Por ello, la cantante ha querido reunir a sus fans en una exclusiva 'Listening Party' para presentar en primicia sus nuevas canciones en el Movistar Arena, donde se ha abierto como nunca sobre sus sentimientos y sobre la depresión que sufrió el año pasado. También se ha sincerado en una entrevista sobre las polémicas que han rodeado a su padre estas últimas semanas.

Cosme Ocaña, el progenitor de la intérprete de 'Segundo intento', es uno de los grandes protagonistas del documental de Aitana, 'Metamorfosis', apareciendo en varios momentos de la producción.

Desde entonces, mucho se ha comentado sobre que habría sido él quien estaba detrás del despido de la mánager de Aitana, Nuria Andreu, y también sobre su actitud con su hija en el documental, llegando a criticar una de las canciones que la cantante quería publicar, '6 de febrero', y que todavía no había visto la luz.

Después de meses de silencio tanto por parte de la propia catalana como de su familia, ha sido ahora cuando ha roto su silencio sobre cómo es la verdadera relación con su padre. "De todo lo que se dijo, a mí lo que más me ha dolido fue lo que se dijo de mi padre", ha señalado en una entrevista con EFE ante quienes criticaron cómo se desarrollaba su carrera y en concreto la preparación de su nuevo álbum, sobre todo cuando su propio padre le comentaba que no veía ningún éxito.

"Es que yo quiero que mi padre me diga que no escucha una canción buena (si no la hay), porque es el tipo de comunicación muy real que tenemos", ha manifestado, dejando claro que su padre es uno de sus pilares fundamentales y es en quien se apoya tanto en lo profesional como en lo personal.

De hecho, fue a él a quien llamó cuando el pasado noviembre cayó en depresión. "Le llamé y le dije que quería ir al psiquiatra, que no me podía levantar de la cama. Vino corriendo y avisó a todo el equipo diciendo: 'Me dan igual los contratos, mi hija se va a curar. No va a hacer nada en este mes para curarse y, si no se cura en un mes, los que hagan falta'", cuenta Aitana, visiblemente emocionada.