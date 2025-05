Nacho Soriano 27 MAY 2025 - 21:53h.

Aitana es la primera artista en llenar el Movistar Arena en su ‘Listening Party’ para que los asistentes puedan ser los primeros en escuchar su nuevo disco ‘Cuarto Azul’ que se estrena este viernes 30 de mayo.

La catalana ha querido compartir un momento muy especial con sus fans más fieles, quienes podrán escuchar como primicia las canciones que incluye este nuevo disco. Las entradas cuestan 15 euros y permitirán conocer los secretos de cada verso.

"Yo crecí en un cuarto azul. Hablo sobre todo de dónde yo crecí, donde me siento segura", explica Aitana en una entrevista para Informativos Telecinco. Siempre está en el foco mediático, aunque muchas veces no dependa de ella: "Hablan de cómo me maquillo, si me he operado o no, si hago algo o no".

Aitana, una artista que siempre arriesga, pero gana

Muchos de sus fans estaban a la espera de que Aitana anunciase esta gran quedada en el Movistar Arena para conocer con ansia el que serán sus nuevas canciones, probablemente, las canciones del verano. Pero muchos estaban preocupados de quedarse sin ellas por el elevado precio: "Yo solo esperaba que no costasen más de 80 euros", añade uno de sus fans.

En cambio, la preocupación de la cantante era otra. Saber si esta experiencia de presentación de su disco merecerá la pena o no: "Si no les gusta va a ser cómo... madre mía. Puede pasar, pero hay que arriesgarse". Ella siempre arriesga, pero lo que toca es oro. Lo que está claro, es que sus fans ya esperan poder escuchar en directo la nueva apuesta de la joven.