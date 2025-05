El marido de Olvido Hormigos, hospitalizado: el mensaje de ánimo que le dedica su hija

Rocío Molina Madrid, 28 MAY 2025 - 11:27h.

Jesús Atahonero está hospitalizado y la exconcursante de 'GH VIP' ha compartido el tierno detalle que su hija Valeria ha tenido con su padre

Olvido Hormigos disfruta con su hija en la piscina: así de mayor está Valeria

Compartir







Olvido Hormigos ha compartido dos imágenes que muestran la difícil situación que están viviendo. Su marido, Jesús Atahonero, está ingresado en el hospital. Una situación que tiene a todos en su familia muy pendientes y de la que la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' no ha dado más detalles. Lo que sí ha mostrado la exconcejala de los Yébenes es la muestra de cariño y de ánimo que ha mandado Valeria, su hija pequeña, a su padre en este duro trance.

PUEDE INTERESARTE Así son los dos hijos adolescentes y más desconocidos de Olvido Hormigos

Alejada de todo foco televisivo y tras retomar su carrera como profesora. Olvido Hormigos está volcada en los suyos y sus redes sociales son el mejor ejemplo de esos momentos familiares que ahora son el centro de su vida. Retazos que suelen ser alegres y que ahora han dejado al descubierto el bache de salud que atraviesa Jesús Atahonero.

En medio de una situación difícil de la que no ha dado más detalles que las imágenes en las que se puede ver la cama de un hospital, la exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado el emotivo mensaje que su hija menor ha enviado a su padre Jesús Atahonero. Valeria, que fue coronada como Reina Infantil de las Ferias y Fiestas de los Yébenes en Toledo es la reina de la casa y también la mejor de las alegrías en los malos momentos.

PUEDE INTERESARTE Olvido Hormigos celebra la comunión de su hija en pleno duelo por la muerte de su madre

Canal de Whatsapp de Telecinco

Olvido Hormigos ha mostrado a sus seguidores las emotivas palabras que su hija ha dedicado a su padre. "Te quiero mucho, papá. I love you. Todo va a estar bien, no te preocupes. Y recuerda que eres el mejor. Con todo mi cariño de Valeria a mi papá. Te quiero mucho", ha escrito la pequeña Valeria, acompañando sus palabras de dibujos de corazones. Un detalle que ha llenado de amor a la exconcejala de Los Yébenes y que no ha dudado en hacer público.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La pequeña de la casa se ha convertido en la protagonista de sus redes sociales y gracias a ellas estamos viendo cómo crece y su evolución. Ella es el motor de la exconcejala del PSOE y de Jesús Atahonero y, a buen seguro, ahora es el mejor remedio para animar el ingreso hospitalario del marido de Olvido Hormigos. Lejos de todo lo que supuso para ella la televisión, Olvido Hormigos ha dejado atrás esa vida y está feliz junto a los suyos, aunque ahora estén pasando por unos momentos más difíciles como reflejan las imágenes desde el hospital.