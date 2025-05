Ana Carrillo 28 MAY 2025 - 21:56h.

Rebeca Jiménez, de 'Los Gipsy Kings', y su marido se conocieron en la adolescencia, pero se vieron por primera vez años más tarde por sorpresa en Plasencia

La Rebe y José Navarro, de 'Los Gipsy Kings', se conocen desde hace más de una década pese a lo jóvenes que son. Su historia de amor comenzó a escribirse en la adolescencia pero no fue hasta unos años después que decidieron convertirse en pareja de forma oficial 'escapándose', que es la palabra que la comunidad gitana utiliza para referirse a las parejas que no guardan la virginidad hasta el matrimonio y que prefieren no celebrar boda.

Cuando Rebeca Jiménez tenía 13 años - ahora tiene 24 - y José Navarro Silva, 15, contactaron por una red social, pero no se conocieron en persona hasta que él cumplió los 18 y pudo viajar desde Tenerife, isla en la que ahora viven con su hijo José Junior, hasta Plasencia para conocer a la chica que le había robado el corazón y a la que le quería demostrar que iba en serio y que quería iniciar una relación con ella.

Tuvieron su primera cita en un parque de Plasencia, a la que la hermana mayor de Daniela, Susi y Graciela Jiménez fue acompañada por sus dos primas y mejores amigas de aquel momento, Luci y Chenoa. El encuentro le pareció tan breve al canario que decidió ir al día siguiente a la casa de su amada para entregarle un ramo de rosas rojas y una caja de bombones.

En ese momento, ella le dijo 'te quiero' por primera vez. Poco después, decidieron 'escaparse' y ahí dio comienzo su matrimonio a ojos de la comunidad gitana. Ella se quedó embarazada al poco tiempo y se instalaron en un piso de alquiler en Plasencia, ciudad en la que ella, a los 18 años, dio a luz a su hijo.

Pero su relación se rompió y él volvió a Tenerife. Buscando un nuevo rumbo vital y más oportunidades laborales, la primogénita de Dani Jiménez y Marisol Vargas se mudó a Madrid junto a su niño y se instaló en la casa de los mejores amigos de sus padres.

Corría el año 2020 cuando Rebe y José volvieron a tener contacto y él viajó hasta la capital para reconciliarse con su mujer. Decidieron entonces retomar su relación, celebraron su boda - que no tuvieron años antes por haberse 'escapado' - y se mudaron a Tenerife, donde el padre de él les dejó un piso para que vivieran junto a su niño. Desde entonces son felices en el sur de esta isla en la que la influencer echa mucho de menos a sus padres y hermanas pero en la que cuenta con el cariño de su familia política.