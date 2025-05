Lorena Romera 28 MAY 2025 - 20:30h.

El hijo de la pareja de 'Los Gipsy Kings' ya tiene siete años y está muy mayor

Rebeca Jiménez, más conocida como La Rebe, y José Navarro, de 'Los Gipsy Kings', se convirtieron en padres con el nacimiento de José Jr, su hijo, que ha cumplido siete años. A través de su perfil de Instagram, una de las protagonistas del clan de los Jiménez ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo ha ido creciendo: desarrollando una gran pasión por la música, decantándose por un marcado estilo urbano y con un desparpajo que ha conquistado a todos.

El pasado 28 de diciembre, la hermana mayor de Susi y Graciela felicitaba a su pequeño por sus siete primaveras. "Mi bebé, mi alegría de vivir", así le describía. Y le hacía una petición a Dios: "sabiduría para guiarte en los mejores momentos y que el Señor sea tu lumbrera cada día. Ese es mi deseo. Te amo, su mare". Y es que para la hija de Marisol, el pequeño es "lo mejor" que tiene.

"Cuando lo vi por primera vez me quedé en shock", contaba José Navarro en el cumpleaños del pequeño, felicitándole públicamente. "Tenía miedo, desconfiaba de si iba a ser capaz. Pensé que no podía estar pasando y que para mí era un sueño... Hasta que leí la etiqueta: José Navarro Jiménez. No sabía qué hacer ni cómo cogerlo, así que pasé todo el tiempo sentado frente a él", ha señalado.

"No me salían las palabras... Me quedé completamente mudo. Solo pude decir algo que nunca olvidaré: aquí está papi para protegerte, amarte y mimarte, mi vida. Tú eres mi razón de vivir, te amo", ha comentado el padre de la criatura, que ha sacado a la luz las primeras palabras que le dijo a su bebé tras el nacimiento.

Son solo siete años, pero José Jr. tiene las cosas muy claras. La música parece ser una de sus grandes pasiones, a juzgar por los vídeos que ha compartido su madre en redes sociales. El niño parece tener un talento inaudito por la batería, de la que es un loco enamorado. "Le encanta desde pequeño. Hoy me ha dicho: 'mamá, tengo una idea. ¿Por qué no sacamos la batería a la calle ya sí ganamos dinero? Ponemos una cajita y así nos echan dinero. Mira, me he quedado muerta", contaba entre risas.

Por no hablar de los lookazos que se gasta siendo tan pequeño. El hijo de La Rebe y José Navarro, protagonistas de la nueva temporada de 'Los Gipsy Kings', tiene un estilo urbano muy personal. Camisetas tie-dye, bermudas, riñonera cruzada, chanclas, gafas de sol... ¡Incluso hubo un verano que llegó a lucir trenzas africanas por toda la melena! Pero también le hemos visto luciendo un estilo mucho más elegante, con americana y camisa.

Pero si hay algo que disfruta el pequeño es vestir a juego con su padre. "Sois dos gotas de agua", "qué guapos", "cómo pasa el tiempo", le dicen los seguidores de la que es una de las parejas favoritas de 'Los Gipsy Kings'. Y es que La Rebe y José Navarro están locos con su hijo, pero sus incondicionales también, que durante esos siete años le han visto crecer y convertirse en el hombrecito que es hoy en día.