Destapamos el origen del conflicto entre Oriana Marzoli y la ganadora de 'Supervivientes All Stars'

Marta Peñate y Oriana Marzoli no se pueden ni ver. En los últimos años ambas han mostrado que no se caen bien, pero su conflicto ha vuelto a resurgir a raíz del estreno del docureality de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Inside Oriana, ya disponible en Mitele. Tony Spina, ex de la venezolana y actual pareja de la canaria, no quiso ir a reencontrarse con ella en este formato y se volvió a abrir la caja de Pandora.

En el vídeo que encabeza este párrafo, te contamos el motivo por el que las dos exconcursantes de 'Supervivientes' están enfrentadas y se han dedicado duros ataques en redes sociales y en diversos programas. Su enemistad se remonta años atrás y ninguna de las dos ha ocultado la poca simpatía que se tienen.

Tony Spina se ha posicionado en este conflicto, en el que se ha puesto del lado de su prometida, con la que ahora espera un hijo, el que será el primero de ambos. Hace años que no tiene contacto con la que fue su exnovia después de haber protagonizado una de las historias de amor más intensas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y haber acaparado muchos minutos de televisión en 'Supervivientes 2014', momento en el que se produjo su ruptura.

El docureality Inside Oriana y la respuesta negativa del italiano a querer participar en él ha reavivado viejas heridas. Y en este conflicto de la que fue una pareja muy mediática también ha entrado Marta Peñate, actual pareja de Tony Spina. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' tiene mucho que decir y mucho resentimiento acumulado por ciertos comentarios que han vuelto a la actualidad.

Retomando aquellos años en los que Oriana Marzoli y Tony Spina fueron novios, Marta Peñate ha publicado un vídeo contestando a la protagonista de Inside Oriana y le ha recordado en público algunos episodios desagradables de su vida en pareja. Una guerra del pasado que está más abierta que nunca entre Oriana, Marta Peñate y Tony Spina.