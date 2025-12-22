Rocío Molina 22 DIC 2025 - 10:00h.

Así ha sido la cita gastronómica que ha organizado Álvaro Muñoz Escassi para reencontrarse con sus grandes amigos de 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi, desde el hospital, explica el motivo de su paso por quirófano

Compartir







Álvaro Muñoz Escassi está aprovechando de los primeros festejos navideños para disfrutar de una reunión muy especial. El jinete y exnovio de Sheila Casas ha sido el anfitrión de un evento en el que se ha reencontrado con tres de sus compañeros de 'Supervivientes'. Sus tres grandes amigos que se llevó de Honduras.

La suya es una quedada que promete convertirse en tradición y en la que los protagonistas son Makoke, Pelayo Díaz y Damián Quintero. Tal como todos han ido compartiendo en sus redes, los tres amigos se han reunido en la cocina de Álvaro Muñoz Escassi, donde se puede ver el menú con el que este les ha agasajado para su encuentro. ¡Nada que ver con las penurias que pasaron en 'Supervivientes'!

PUEDE INTERESARTE Álvaro Muñoz Escassi y su hija Anna Barrachina derrochan complicidad: su posado en la alfombra roja

El exconcursante de 'Supervivientes' ha ejercido de anfitrión y demostrado la buena mano que tiene para la cocina y para cuidar cada uno de los detalles. Los mejores ejemplos los ha mostrado la propia Makoke en su perfil oficial de Instagram. La madre de Anita Matamoros y Javier Tudela ha subido varias fotografías de este reencuentro que van desde la cuidada mesa dispuesta hasta la ronda de aperitivos o la carne de barbacoa con la que Escassi se ha consagrado como un organizador de lujo.

PUEDE INTERESARTE Daniela Cano aclara su relación con Álvaro Escassi y le manda un mensaje

Canal de Whatsapp de Telecinco

En la velada en la que el exconcursante de 'Supervivientes' ha ofrecido auténticos manjares, todos ellos han podido comprobar cómo lo que vivieron en Honduras son momentos que jamás olvidarán y que han creado un vínculo especial entre ellos. Aunque todos ellos no se ven a diario mantienen el contacto y están pendientes de lo que les pasa en su vida, de sus logros y de sus cambios. A todos ellos, su experiencia límite les cambió, pero les sirvió también para forjar una bonita amistad que permanece intacta, tal como han mostrado en sus redes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Mis supervivientes favoritos", ha escrito Pelayo Díaz de una de las fotos que ha hecho para inmortalizar este momento. También la propia Makoke ha compartido varias instantáneas y alabado lo bien que se ha portado Álvaro Muñoz Escassi con sus invitados. "Mejor anfitrión imposible. Un millón de gracias por tu hospitalidad. Me ha encantado nuestro reencuentro. La mejor compañía", ha admitido la exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora televisiva. También Damián Quintero ha querido alabar el papel del jinete y lo que ha hecho por ellos. "Hoy se come rico y en la mejor compañía", ha escrito de esta cita con la que han inaugurado los primeros eventos de estas Navidades.