Miguel Salazar Madrid, 29 MAY 2025 - 18:45h.

Los presentadores de 'Tardear' rompen su silencio sobre el mensaje de Plex ante las declaraciones de su ex: No te lo pierdas

El influencer Plex está en el centro de la polémica en las últimas horas tras las declaraciones de su expareja a 'Tardear', donde desvelaba en exclusiva que le había dejado por Aitana "de un día para otro". Tras admitir Uxue, quien reveló dicha información, que "se hizo" la llamada en la que reconocía que la había dejado por la artista, ahora Verónica Dulanto y Frank Blanco han querido pronunciarse.

"Esto creo que le interesará a Plex, que nos ha puesto tan a parir y ha puesto en duda Telecinco. Como has visto, aunque al parecer ella te dijo que no, esa llamada existió. Esos titulares tienen que quedar claros", asegura en directo el presentador del programa. Puedes ver el mensaje completo en el vídeo superior a este artículo.

Tras las plabras de Blanco, su compañera Verónica Dulanto asegura el programa se ciñe "estrictamente" a "leer los estractos de esa conversación". "Dice Uxue que el contenido de la llamada se tergiversó. No dice que se tervigersara aquí, en este programa, sino que a raíz de la transcripción el mundo ha visto otra connotación", aclara la periodista. Frank Blanco hace otro apunte: "cuando no emites la llamada, no oyes la voz, eso no tiene un tono pero lo que se publicó en este programa era literal".

"Plex se va a tener que retractar de lo que ha dicho"

Uxue pidió que no se emitiese esa conversación con Álex Álvarez sobre Plex. "Nadie habéis escuchado la voz nada de esos 16 minutos, y ahora que nos ha dado estas declaraciones no hace falta que la emitamos", dice Frank Blanco refiriéndose a las últimas palabras de la ex del influencer. "Creo que no hay duda, la protagonista lo admite", agrega el presentador.

Por último, Verónica Dulanto ha querido sincerarse al reconocer qué ha sido lo más "innecesario" de la polémica. "Lo que más nos ha molestado ha sido ese mensaje demoledor de Plex, innecesario", subraya. Tras ello, se ha dirigido a cámara y ha lanzado unas palabras al influencer. "Si está viendo el programa y si no lo está viendo, le va a llegar. Se va a tener que retractar de lo que ha dicho. No puedes acusarnos de cosas tan graves cuando no tienes la certeza de que eso no es así", explica la periodista.