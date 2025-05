Miguel Salazar Madrid, 29 MAY 2025 - 18:10h.

Álex Álvarez, el periodista que habló con Uxue: "Me contó su historia de amor con Plex desde el el respeto"

Exclusiva | Uxue López, exnovia de Plex, rompe su silencio: "Me dejó de un día para otro por Aitana... me parece muy triste"

Compartir







Uxue, la ex del influencer Plex, ha roto su silencio tras la polémica generada por unas declaraciones que compartió a 'Tardear' en las que aseguraba que el que fue su novio tiene una relación con Aitana. Sin embargo, en un mensaje en redes sociales negó dicha información que ahora acredita Alex Álvarez, el mismo periodista que pudo conversar con Uxue. "La llamada duró 16 minutos. Me contó su historia de amor con Plex desde el respeto", explica Álvarez.

En unas declaraciones en exclusiva, la ex del influencer detalla que efectivamente se produjo esa conversación. "La llamada sí se hizo, me vino un poco grande porque no sabía que se iba a publicar", dice. Plex ha estallado y dice que las declaraciones "son mentira" cuando existen los propios audios en los que Uxue reconoce que su ex le dijo "de un día para otro" que está "con Aitana".

"Se han magnificado al verse por escrito y en la conversación no eran tan fuertes", dice. Uxue aclara la polémica, pese a sus sorpresa por el revuelo. "La llamada se hizo, pero no se hizo con el fin de publicarla ni con el fin de que fuese una entrevista", asegura. Además, la ex de Plex quiere zanjar que en ningun momento quiere "hacerle el mal a nadie".