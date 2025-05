Miguel Salazar Madrid, 29 MAY 2025 - 17:04h.

Claudia Calvo desvela que le pidieron concursar en Miss Universo a cambio no contar la verdad de los concursos de belleza

Claudia Calvo ganó hasta en dos ocasiones el concurso de belleza 'Miss Teenager'. Sin embargo, su paso por la competición estuvo marcado por un trato cuestionable, ya que denuncia haber tenido que caminar hasta 12 horas seguidas con tacones y haber llevado puesto un corsé "de 47 balas de acero". Todo esto, cuando tenía 18 años.

Así lo desveló este miércoles en 'Tardear', donde rompió su silencio acerca de este tipo de concursos. La modelo Esther Arroyo ya compartió en el programa '¡De Viernes!' una situación similar a la que vivió Calvo. Pero ahora la miss ha vuelto al programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto para denunciar "amenazas" después de sus declaraciones.

Cuenta que le llegó una llamada desde Latinoamérica a los instantes de salir de las instalaciones de Telecinco. "Lo primero que me dijo fue que qué tal estaba, que había adelgazado" comparte. Sin embargo, le cuentan que la entrevista en su programa tardó "27 minutos" en llegar a países latinoamericanos y que en ese momento "decenas de niñas habían abandonado sus coronas" en varios certámenes por sus "declaraciones".

Las "amenazas" que ha recibido la miss tras su entrevista

Pero no solo eso. Claudia Calvo dice que hasta le han llegado a "chantajear" para no romper su silencio. "Quieren que me calle y que me lleven a Misss Universo", asegura en directo. Ella no se plantea bajo ningún concepto su participación. "No etoy interesada", dice.

"El narcisismo de esa gente llega a tal punto pero es como cuando tienes una pareja que abusa de ti que no te das cuenta. No sabes lo que vives hasta que alguien te lo dice que no es normal", explica la miss.

Tras salir en el programa, a Calvo también le llegaron "amenazas" por redes sociales. 'Sabemos donde vives', 'ten cuidado con lo que hablas', habrían sido los mensajes que habría recibido según nos cuenta. "Lo he denunciado", asegura.