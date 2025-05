Pedro Jiménez 27 MAY 2025 - 20:46h.

Todo parece indicar que la cantante Aitana y Plex, uno de los youtubers e influencers más famosos en la actualidad, son pareja. Pues bien, los rumores son cada vez mayores y las informaciones y reacciones se suceden conforme pasan los días. Y es que Plex cortó con su expareja de manera "no precisamente muy sutil", como bien ha señalado Verónica Dulanto en 'Tardear', y ahora es precisamente su exnovia, Uxue López, quien ha hablado en exclusiva: "Está destrozada", avanza la presentadora del programa de Telecinco.

Según la exnovia de Plex, el youtuber le dejó "de un día para otro con Aitana": "Me parece muy triste lo que ha hecho. Un día me dice: 'Uxue, me he follado a otra. Haz tu vida'. Esa otra era Aitana", asegura la exnovia del influencer, en exclusiva para 'Tardear'. A su vez, la tiktoker confiesa "no reconocer a Plex": "Me dejó por teléfono, no he podido verle en persona ni hablar nada a la cara".

"Plex me ha dicho que está saliendo con Aitana, pero que no sabe cuánto tiempo van a durar. Me dejó la puerta abierta", cuenta una Uxue que pone fecha a cuándo, según ella, le dejó "las puertas abiertas" a lo que pudiera ocurrir entre ellos de nuevo en un futuro. "Fue hace dos semanas", asegura.

No obstante, Uxue reconoce que sigue enamorada del creador de contenido, "aunque ya no es lo mismo": "Estuvimos cuatro años juntos, con idas y venidas. En octubre nos fuimos a vivir juntos... tenemos una perrita en común, que me he quedado yo. Tengo tres tatuajes de él: su inicial, su nombre completo y un símbolo que representa algo que me dijo".

Por último, la tiktoker exnovia de Plex se abre como nunca, asegurando que "casi se muere de amor" y que "ha amado con toda su alma". "En consecuencia a esto, me he cambiado el teléfono para no ver conversaciones con él. Leía todos los mensajes que me ponía y yo decía: 'He estado viviendo una mentira, en un cuento de hadas...'".