Equipo mtmad 30 MAY 2025 - 17:09h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera acerca de su opinión sobre Jeimy Báez

Adara Molinero y Manuel Cortés aclaran si están juntos tras los rumores sobre su relación: Disponible en Mitele

Compartir







Los hermanos Manuel Cortés y Alma Bollo visitan el plató de ‘En las mejores familias’ dispuestos a actualizar sobre sus vidas y resolver todos los rumores sobre ellos. Después de haber confesado los motivos por los que ha dejado de enseñar tanto a su hija en redes , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ sigue teniendo mucho que comentar. La influencer de Sevilla llega al videopodcast para hablar claro sobre Jeimy Báez.

Los dos hermanos se han enfrentado a ‘La notaría’, el tenso juego de las anfitrionas del videopodcast. Durante el juego, los invitados han tenido que decidir a quién elegirían como presidente consorte, amante oculto y exiliado de la finca entre tres personas seleccionadas de forma aleatoria. Este juego viene cargado de salseo y ha dado mucho de lo que hablar, incluyendo una clara opinión de Alma sobre Jeimy Báez. Tras la noticia de su embarazo , la exnovia de Carlo Constanzia sigue en el punto de mira.

PUEDE INTERESARTE Manuel Cortés confiesa el motivo real por el que está muy decepcionado con su prima, Isa Pantoja

Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ han coincidido en algunas de sus respuestas, mientras que en otras han estado más que distanciados. A la hora de nombrar a Jeimy, los sevillanos tienen opiniones muy diferentes. “Yo no puedo hacer nada y menos con la opinión de mi hermana”, declara Manuel tras las palabras de Alma. Los presentes en el videopodcast dejan claro que cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. Aún así, en el nuevo capítulo de ‘En las mejores familias', la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha aprovechado para confesar sus impresiones sobre Jeimy.

Programa completo: Alma Bollo se sincera sobre Jeimy Báez

PUEDE INTERESARTE Adara Molinero y Manuel Cortés confiesan si están juntos tras los rumores de relación

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ sigue generando mucha conversación a su alrededor tras las distintas polémicas que envuelven a su embarazo. La influencer de Sevilla no se lo ha pensado dos veces y ha hablado sin pelos en la lengua sobre ella durante el famoso juego de Elena Rodríguez y Adara Molinero. “No me dio buenas vibras” confiesa Alma Bollo acerca de sus primeras impresiones sobre Jeimy Báez.

La andaluza no solo habla claro acerca de la exconcursante de ‘Gran Hermano’, también desvela por qué ya no enseña tanto a su hija en redes y se sincera sobre si quiere a Adara Molinero como cuñada. Además, Manuel Cortés habla sobre su decepción con su prima, Isa Pantoja, y aclara junto a la madrileña si están juntos tras todos los rumores sobre su relación. ¡No te pierdas nada dando play al vídeo!