Equipo mtmad 26 MAY 2025 - 12:06h.

Manuel Cortés, el nuevo invitado de 'En las mejores familias' llega para aclarar qué le ocurrió con Isa Pantoja

María Hernández se pronuncia sobre la ruptura de Manu Lombardo y Susana Megan: "Les escribí"

Manuel Cortés llega a un nuevo programa de ‘En las mejores familias’, el videopodcast de Adara Molinero y Elena Rodríguez, dispuesto a zanjar todas las polémicas en las que se ha visto inmerso, desde su presunto romance con la presentadora hasta el por qué de lo que ocurrió con su prima. Después de explicar todo lo que ha ocurrido con Adara Molinero, el que fuera concursante de 'Supervivientes' confiesa el motivo real por el que está muy decepcionado con Isa Pantoja.

El que fue compañero de la presentadora en un reality ha querido cuestionar sobre “¿Quién de todos los concursantes ha salido con amistad de ese programa? Porque menos Adara, Alma, Bosco y yo, el resto no se hablan entre ninguno”.

Manuel Cortés habla como nunca sobre su relación con su prima

Tras esto, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ no ha tenido ningún tipo de reparo para hablar de todos y de todo. Una de las conversaciones que ha salido en el programa no podía ser otra que la referida a su prima, Isa Pantoja, con la que asegura estar “muy decepcionado”. Por ello, no ha dudado en expresa el motivo real que le llevó a tener ese sentimiento con ella. ¡Dale play al vídeo para descubrirlo!

Programa completo: Adara anuncia una gran noticia

En el siguiente capítulo de 'En las mejores familias', Adara Molinero y Manuel Cortés desvelan qué relación tienen y confiesan lo que ocurrió entre ellos después de los numerosos rumores en los que se hablaba de romance entre ambos. Por otro lado, la protagonista del videopodcast dará una noticia que va a cambiar por completo su vida y Alma Bollo, otra de las invitadas aclara por qué no quiere mostrar a su pareja ni a sus hijos en redes sociales.