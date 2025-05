La ex de Antonio Tejado se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' para hablar sobre la delicada situación por la que atraviesa su hija de 13 años

La semana pasada, '¡De viernes!' contó con las primeras palabras de Alba Muñoz después de que saliera a la luz que el juez ha decidido procesar a Antonio Tejado como presunto autor intelectual del robo con violencia que se llevó a cabo en la casa de su tía María del Monte y su pareja, Inmaculada Casal. La expareja de Antonio Tejado reveló que la hija de ambos se encontraba con su padre y ahora aclara qué tipo de relación mantienen.

Y es que Alba Muñoz quiere destapar, en esta ocasión, la mala y tensa relación que existe entre su hija y la familia de Antonio Tejado. De hecho, concretamente, señala directamente a María José, madre de Antonio Tejado, y a Samara, actual novia de este. Esta mala relación entre abuela y nieta habría comenzado "desde antes de que mi hija naciera", señala la invitada. "Me preocupa la relación que tienen por el bienestar de mi hija", añade, visiblemente preocupada.

Alba Muñoz destapa cómo es la relación entre su hija y la familia de Antonio Tejado

Alba Muñoz se ha sentado en el plató de ''¡De viernes!' muy preocupada por la situación en la que se encuentra su hija en común con Antonio Tejado, de tan solo 13 años. Alba ha asegurado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta que la niña "ya no quiere ir a pasar tiempo con su padre" por las "situaciones desagradables que ha vivido".

Alba ha relatado un episodio que supuestamente tuvo lugar en casa de Antonio y por el que su hija decidió salir de la casa: "Yo estaba en un concierto y me llamó mi hija diciéndome que estaba en casa de mi madre porque había pasado algo en casa de su padre. A mi hija le dicen que no me cuenta nada de lo que vea, pero yo sé que ese día pasaron cosas desagradables entre Antonio y Samara, cosas que mi hija vio y también sé que cuando Samara regresó a la casa a quien trató mal fue a mi hija".

Pero Alba no se queda ahí. La que fuera pareja de Antonio Tejado asegura que María José, madre de Antonio Tejado, está tapando situaciones incómodas para proteger a su hijo. Y es que, tal y como ha explicado José Antonio León, la versión de los Tejado es muy distinta a la de Alba: "A mí la otra parte me dice que tu hija se fue de la casa por otro motivo, por algo que ella hizo y que está mintiendo". Alba, que no pensaba quedarse callada, contestaba:

"Lo que te están contando no es verdad. La abuela de mi hija no está teniendo reparos a la hora de dejar de mentirosa a su nieta con tal de tapar lo que su hijo hace".