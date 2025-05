La versión de Yulen Pereira sobre el embarazo de Jeimy Báez: confirma que es el padre

Hace un par de semanas, Yulen Pereira fue señalado por Jeimy Báez cuando habló de su embarazo durante su entrevista en '¡De viernes!'. Desde entonces, muchos fueron quienes pusieron sus ojos sobre el esgrimista, que se mostraba parco en palabras a la hora de pronunciarse sobre esta supuesta paternidad. Eso sí, lo poco que decía contradecía las palabras de la exnovia de Carlo Costanzia. Ahora, Yulen da la cara en '¡De viernes!' y aclara todas las dudas.

¿Es Yulen Pereira el padre del hijo que espera Jeimy Báez? ¿Es cierto que no ha querido responsabilizarse de este futuro bebé? El que fuera pareja de Anabel Pantoja da un paso al frente para responder a todo lo que se ha hablado de este asunto en las últimas semanas. Y es que se llegó a decir incluso que Jeimy habría engañado a Yulen con este sonado embarazo. El exparticipante de 'Supervivientes' rompe su silencio y desvela que "hay muchas cosas que no se han contado".

La versión de Yulen Pereira sobre el embarazo de Jeimy Báez

Yulen Pereira confirma que es el padre del hijo que está gestando Jeimy, pero está enfadado por cómo se han dado las cosas: "Se me dejó como una persona que no se responsabiliza de sus actos, pero siempre he dicho que voy a estar ahí". Niega que le haya dicho que lo ocultara y también que dudara que fuese él el padre. Además, dice que cuando confesó a la prensa que "se encontraba expectante" por la entrevista de Jeimy, era porque no sabía nada de ella, ya que le había bloqueado. Por otro lado, se enfada cuando le acusan de haber querido firmar un papel renunciando a la paternidad: "En ningún momento no le he brindado mi apoyo".

Yulen cuenta que se enteró de este embarazo cuando ella estaba concursando en 'GH DÚO' y que tuvo mucha incertidumbre porque no sabía qué opinaba ella al respecto. Les pilló a los dos por sorpresa y le confesó que siempre iba a estar ahí para tomar la mejor decisión. Dice que no toman una decisión, sino que cada uno da su opinión de lo que querían hacer: "Yo le dije que prefería no seguir adelante porque no era el momento indicado, pero que como el era padre, me iba a responsabilizar". "Yo no era quién para dudar de Jeimy, mi preocupación era qué íbamos a hacer con el bebé". Al parecer, según cuenta, no llegaron a tomar una decisión y ella le bloqueó a través del teléfono. Más tarde, en plató, niega que le exigiera a Jeimy que interrumpiera el embarazo e insiste en que dio su opinión cuando valoraban qué hacer al respecto.