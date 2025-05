Fiesta 25 MAY 2025 - 16:51h.

Antonio Tejado se reencuentra con la familia Mohedano en la confirmación de su hijo en común con Chayo

Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, se pronuncia sobre su procesamiento: ''Este fin de semana mi hija está con él''

Antonio Tejado ha viajado este sábado a Madrid (A Brunete, concretamente) para acudir a la confirmación del hijo que común que tiene con Chayo Mohedano. El sobrino de María del Monte se presentó así en este importante evento familiar un día después de que el juez anunciase que era procesado como presunto autor intelectual del robo con violencia que se produjo en la casa de su tía e Inmaculada Casal. Allí, las cámaras de 'Fiesta' fueron testigos del reencuentro de Antonio Tejado con la familia Mohedano tras años de enfrentamiento.

Los detalles del rencuentro entre Antonio Tejado y la familia Mohedano

Los testigos coinciden a la hora de hablar de este llamativo reencuentro familiar. Y es que, después de estar años enfrentados, viviendo momentos de lo más tensos, la calma parece llegar a la familia, pues lo que señalan es que hubo mucha cordialidad, sobre todo entre Antonio Tejado y Chayo Mohedano. Este evento tan importante ha coincidido con el delicado momento por el que atraviesa el sobrino de María del Monte tras ser señalado de nuevo por el juez como presunto autor intelectual del robo que se produjo en la casa de la artista andaluza durante el mes de agosto del año 2023.

Antonio Tejado llegó muy serio y con la cabeza erguida a la localidad madrileña y no respondió a ninguna de las preguntas que le hizo la prensa. Por su parte, Chayo Mohedano, aunque tampoco respondió, se mostró sonriente y agradeció a la prensa su presencia allí. Y lo que más llamó la atención fue que, a pesar de que estaban viviendo momentos muy complicados, destacó mucho la cordialidad entre la expareja: "Los hemos visto charlar amistosamente e incluso yo les he podido ver dándose un beso", comenta nuestro compañero. Sin duda alguna, una escena que no veíamos desde hace diecisiete años.

Y es que esta era la primera vez que veíamos a Antonio Tejado y los Mohedano juntos desde que se separaron, casi dos décadas atrás. De este reencuentro, Marisa Martín Blázquez quiere destacar que había "un interés por parte de Rosario y su marido, con quien tiene otros dos hijos en común, de que a este acto acudiera Antonio y la familia de este. Quería primar el bienestar del menor, que en noviembre cumple la mayoría de edad. Tejado no quería que, como consecuencia de esto (el inicio del juicio oral), se empeorara todo". También comenta que Antonio estaba molesta no por el hecho de que hubiera prensa en sí, pero sí que "se enturbiara la historia bonita del niño, de su celebración, y que todo el mundo le estuviera preguntan por las últimas noticias".

Jota Ávila, el reportero de 'Fiesta' que cubrió esta noticia, confirma esta especie de pequeño malestar por la presencia de la prensa y habla de una "cordialidad tensa": "Sí, les vimos hablando tranquilamente, pero yo pude ver cómo se saludaban cordialmente. Es cierto que a Rosario no le agradó para nada que estuviéremos allí. Cuando terminó la ceremonia, grabamos a Antonio y, después, fuimos a por Rosario para preguntarle cómo había ido, pero no había rastro de ella. Había otra puerta de salida, trasera. Nos dimos cuenta de que la Policía estaba en la puerta trasera. No quería que le enturbiase la prensa ese día tan especial con su familia".

Jota confiesa que vio a Antonio sonreír y que su tono "era afable". Con Rosa Benito no habló, pero percibió ciertas miradas de apoyo. "Hubo buen trato incluso con el marido de Rosario". Confirma que las dos abuelas del menor no hablaron y que, a pesar de a nadie le hacía gracia verse, hicieron un esfuerzo para no estropear este importante día para el hijo menor. Al parecer, Antonio tendría una conversación pendiente con este hijo.