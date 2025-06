TardeAR 03 JUN 2025 - 17:35h.

Sus hijos Pietro y Rocco, han sido condenados por la justicia italiana por agredir con un cuchillo a un joven en 2023

Este martes 3 de junio, los hermanos de Carlo Costanzia, Pietro y Rocco, han sido condenados por el intento de asesinato a un joven de 23 años. Pietro atacó a la víctima con un machete, causándole heridas graves que llevaron a la amputación de su pierna izquierda.

Con todo, la jueza Ombretta Vanini ha condenado a Pietro Costanzia a 12 años y 6 meses; a Rocco Costanzia a 8 años y 10 meses; a Zahara (exnovia de Pietro) a 10 meses de cárcel y deja libre al padre de los hermanos.

Precisamente, este último Carlo Costanzia padre, es uno de los que más nervioso se ha mostrado en su visita a los juzgados italianos y así lo ha podido comprobar el equipo de ‘Tardear’ desplazado hasta allí.

El juicio se ha celebrado a puerta cerrada, por lo que los periodistas no han podido acceder al interior de la sala del tribunal, donde sí que estaban los hermanos Constancia, pero las cámaras no han podido captarlos.

A quien sí han captado las cámaras ha sido a la novia de Pietro, muy afectada, y también al padre, a Carlo Constancia, quien desde el minuto uno se ha mostrado con la prensa española, concretamente con el equipo de ‘Tardear’, muy violento y agresivo.

“¿Vosotros tenéis una autorización para grabar dentro de un tribunal, escrita?”, se encaraba Carlo Costanzia con la reportera. “Nos han dicho que podíamos grabar”, contestaba ella. “Vais a ser denunciados porque aquí en Italia no podéis tomar imágenes”, espetaba él visiblemente enfadado ante la presencia de las cámaras del programa.

Habla la novia de Pietro Costanzia

Además, Leticia Requejo tenía la oportunidad de hablar en exclusiva con Zahara exnovia de Pietro Costanzia, y que también ha sido condenada a 10 meses de cárcel.

“Me he encontrado a una mujer completamente desolada, como no podía ser de otra forma”, aseguraba la reportera antes de dar paso a los pocos segundos que de conversación que ha mantenido con Zahara.