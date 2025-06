Lara Guerra 03 JUN 2025 - 15:33h.

Los hermanos de Carlo Costanzia, condenados a 12 y 8 años de cárcel

Este martes 3 de junio se emitía la sentencia final sobre los hermanos de Carlo Costanzia, por los que la Fiscalía pide para ellos 14 años de prisión por presunto delito de homicidio. Entre esta noticia que deja en el punto de mira a la familia, 'Vamos a ver' ha mostrado el podcast en el que Mar Flores ha hablado como nunca sobre los recuerdos de su matrimonio con Carlo Costanzia y Javier Merino.

Pese a que ella misma se impuso la norma de no hablar, la modelo ha roto este silencio para profundizar sobre sus matrimonios en el podcast 'La casa de mi vecina': "Necesitaba apoyarme tanto en alguien, había estado tanto tiempo sola, que me apoyé y no era la persona correcta", detalla. Además, la madre de Carlo asegura que "es el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido. Yo quería ser madre y lo fui, fui la persona más feliz del mundo en ese momento".

Mar Flores, sobre su profesión: "Yo creo que podría haber sido una gran actriz y una gran figura como ha sido Antonio Banderas o Penélope Cruz"

Por otro lado, la artista también se ha sincerado sobre su vida profesional: "Me he reinventado muchísimas veces porque me han tirado cada diez minutos. Cuando empecé mi mira estaba en Estados Unidos y yo creo que podría haber sido una gran actriz y una gran figura como han sido Antonio Banderas, Penélope Cruz; además en una época en la que había sido pionera".

Por último, la suegra de Alejandra Rubio ha desvelado qué tal le va en su vida como soltera cuando la presentadora del podcast le pregunta si a alguien le ha molestado que ella sea feliz: "Creo que tanta gente tiene úlceras. Yo disfruto de ver a las mujeres que crecen, que salen adelante, pero es que cuando vas a un sitio sin pareja, una cena con matrimonios...las mujeres me quieren matar porque se creen que me voy a liar con sus maridos. Pero no vengo a cenar para ligar".