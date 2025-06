Miguel Salazar Madrid, 02 JUN 2025 - 17:40h.

Leticia Requejo: "Kiko no ha invitado a Isabel Pantoja por no llevarse otra decepción"

Emoción y sonadas ausencias en la comunión de la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales

La comunión de la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales sigue dejando titulares. El conocido DJ ha lanzado un mensaje en sus redes sociales anunciando que está atravesando un duro momento. Al parecer, el evento familiar estuvo marcado por luces y sombras.

"Tuvo un momento de bajón"

Por un lado, suponía un momento especial para el núcleo familiar de Kiko Rivera. Pero por otro, reflejó la ruptura de lazos con Isabel Pantoja -que ahora dejaría España y se mudaría a más de 9.000 kilómetros- lo que habría desencadenado en él un momento de bajón en plena comunión. Raquel Bollo estuvo en el evento y ha compartido cómo fueron esos instantes en los que el hijo de la tonadillera no podía evitar las lágrimas.

"Yo lo mejor me conozco sus caras. Hubo un momento, bajo mi punto de vista, cuando su niña parte la tarta y están ahí el núcleo familiar... Me fijé en su cara y en sus ojos brillosos y tuvo un momento de bajón", asegura la tertuliana de 'Tardear'.

Raquel Bollo, sobre Kiko Rivera: "Tiene buen aspecto"

Raquel Bollo dice que pese a que llegó "bastante tarde" a la comunión, pudo ver también cómo Kiko Rivera "disfrutaba" del día tan importante para su hija. "Creo que al final el lo deja claro para que nadie pueda especular", añade la televisiva refiriéndose al comunicado que ha publicado en sus redes sociales. "Él tiene buen aspecto ahora", subraya.

Bollo cree que el dj habría estado dándole vueltas a la esperada ausencia de Isabel Pantoja a la comunión. "Creo que en un evento así tienes el pensamiento de que va a estar mi madre", asegura. Añade que Rivera es una persona "muy familiar" y que ahora "esa parte no la tiene", tras el largo conflicto que está marcando el clan Pantoja desde hace años.

Leticia Requejo, periodista del espacio de Telecinco, apostilla que a Isabel Pantoja "ni se la esperaba" en la comunión. Al parecer, no habría recibido invitación ni tampoco le habrían llegado ni "fotografías" ni "recuerdos" del día. "Directamente no la ha querido invitar porque no quiere volver a decepcionarse", explica.