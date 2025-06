El exsuegro de Pietro Costanzia, tras la condena: “No te puedes fiar de esta gente”

TardeAR 04 JUN 2025 - 17:50h.

Zahara, exnovia de Pietro, ha sido condenada a 10 meses de cárcel

Alejandra Rubio defiende a su suegro tras la polémica por la condena a Pietro y Carlo Costanzia: "No se tiene ninguna empatía con las personas"

Compartir







Pietro y Rocco Costanzia, hermanos de Carlo Costanzia, fueron condenados por el intento de asesinato de un joven de 23 años. Pietro atacó a la víctima con un machete, provocándole heridas tan graves que fue necesaria la amputación de su pierna izquierda.

Tras el suceso, la jueza impuso las siguientes penas: 12 años y 6 meses para Pietro, 8 años y 10 meses para Rocco, y 10 meses de cárcel para Zahara, exnovia de Pietro. El padre de los hermanos ha sido absuelto. Este pasado martes, Leticia Requejo conseguía hablar con Zahara, que se mostraba muy afectada desolada.

Habla el padre de Zahara

La colaboradora de ‘Tardear’ ha conseguido hablar ahora en exclusiva conPepe, el padre de Zahara. El testimonio del padre es desgarrador ya que habla de miedo, de control, de amenazas y de una joven totalmente anulada.

“No te puedes fiar un pelo de esta gente. Yo lo que quiero ahora es hablar con Carlo padre y que me explique qué está pasando con mi hija, que dé la cara y me explique un poco todo el rollo. Al final es él que manipula todo y hace todo”, decía Pepe, padre de Zahara.

Leticia Requejo daba más detalles de la conversación con el padre de Zahara en el plató de ‘Tardear’: “Quiere un cara a cara con Carlos padre, porque ahora mismo Pepe no tiene mucha comunicación con su hija y el intermediario en este caso sería Carlos Costanzia padre”.

“La verdad que es un señor que ahora mismo está en contra total de la familia Costanzia, considera que a su hija le han arruinado la vida, es consciente también que su hija ha cometido un error porque es una persona que sigue enamorada de Pietro, pero desde luego, ya lo hemos escuchado, no tiene ni una palabra bonita hacia los Costanzia”, explicaba la colaboradora.