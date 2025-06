TardeAR Madrid, 04 JUN 2025 - 19:57h.

Los tertulianos se han sincerado como nunca sobre el romance que tuvieron en el pasado y comparten el motivo por el que nunca llegaron a ser novios

Marta López se sincera sobre la relación de su novio, Alejandro Huerta, con sus tres hijos

Tanto Marta López como José Antonio Canales Rivera siempre han evitado dar datos de su historia de amor del pasado. Apenas han compartido con sinceridad su romance, aunque ahora hemos podido profundizar un poco más en este noviazgo que nunca llegó a ser una relación cerrada.

Así empezó todo

Según una exclusiva publicada en la revista 'Lecturas', los colaboradores de 'Tardear' se conocieron en Vejer de la Frontera allá por el año 2000. Marta López aún no había dado el salto a la televisión. Tras coincidir en la misma playa - la de Zahara de los Atunes-, Canales quedó impresionado por la jovencísima madrileña y cerraron una primera cita.

Desde entonces, empezaría el inicio de algo muy bonito que nunca pudo ser nombrado como una relación al uso. López y Canales Rivera interrumpían sus encuentros cada vez que uno de los dos tenía un noviazgo. El primo de Cayetano Rivera asegura que siempre ha decidido mantener la privacidad en el asunto.

Nunca se ha atrevido a comentar cuánto tiempo duró su historia con Marta López, al igual que la tertuliana. "Duró dos o tres años, no te sé decir el tiempo", asegura el colaborador. La exconcursante de 'Gran Hermano' asegura que siempre se han dejado ver en público cuando cenaban con amigos o iban a alguna capea.

Marta López explica, sin pelos en la lengua, que nunca llegaron a ser novios pese a que a ella "le encantaba" Canales Rivera. "Nunca pretendimos ser pareja", asegura. El tertuliano, por su parte, explica que no estaba "preparado" para dar el paso de ser novios.

"Me da alegría poder seguir teniendo la misma relación", asegura Canales Rivera en directo. Estas palabras han provocado la risa en López, que ha querido aclarar que no tienen literalmente "la misma" relación para no dar lugar a malentendidos. La 'celebrity' está ahora mismo inmersa en los preparativos de su boda con Alejandro Huerta, su pareja.