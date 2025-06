Miguel Salazar Madrid, 04 JUN 2025 - 18:51h.

El éxito al salir de 'Operación Triunfo' es algo que no está asegurado. Que se lo digan las decenas de concursantes de cada edición que luchan día tras día por hacerse un hueco en la música. David Bisbal, Aitana, Edurne o Pablo López son algunos de los nombres de 'triunfitos' que en cambio, sí han tenido la oportunidad de llegar a un público multitudinario con sus canciones.

No todo son rosas cuando los concursantes ponen punto y final a la Academia. La artista Verónica Romero, concursante de la primera edición de OT desvela en 'Tardear' las luces y las sombras de la etapa posterior al concurso. "Yo decía que era finalista y en el merchandising no estaba. Preguntaba: '¿por qué no estoy yo?', y me decían que porque no merecía ser finalista" relata.

La cantante, que estrena 'Muévete al ritmo' este verano junto al dj Fernando Moreno -colaborador del remix de 'Potra Salvaje'-, pone en valor el enorme alcance que tuvo su edición, seguida semanalmente por millones de españoles. "La luz es todo lo bonito: el público, los fans, la gente que se volcó con nosotros...", dice. Sin embargo, también hay momentos complicados de los que ha salido airosa. "He tenido el mío, muy complicado. Fue al salir, cuando te das cuenta de que es un otra realidad y un mundo paralelo", relata.

"Siento que podría haber dado más"

Verónica Romero cuenta que, tras su paso por el concurso, van a una "post academia" en la que debían prepararse para su carrera musical futura. "Estaba encerrada, ¿a dónde iba yo?", se cuestiona. "No te acompaña nadie", agrega.

DIce que cuando preguntaba por alguna composición que estuviese sobre la mesa para ella recibía respuestas del tipo "'sube arriba y haz abdominales'", tal y como podemos ver en el vídeo superior a este artículo.

"Fue tan grande que a muchas personas, incluidos nosotros por una parte y la orgaización por otra, entraban muchos egos", asegura. Sin embargo, al salir experimentó un gran "trabajo personal" de no tener en cuenta las opinones ajenas. "Me aislaban de mi carrera y de mis posibilidades como artista. Pienso y siento que podría haber dado más", comparte.