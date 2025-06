Lorena Romera 03 JUN 2025 - 14:50h.

La colaboradora de televisión explica cómo es la relación entre su novio y sus tres hijos

Marta López desvela qué opinan sus hijos de su boda con Alejandro Huerta, 12 años menor que ella

Marta López está ultimando los últimos detalles de su boda con Alejandro Huerta, su novio. Aunque lo suyo fue un auténtico flechazo, la colaboradora de televisión reconoce que le daba vértigo la diferencia de edad y el hecho de ya ser madre. Pero para su chico nada de esto ha sido nunca un impedimento. Es más, la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se ha sincerado ahora sobre la relación que tiene con sus tres hijos.

"Mi único miedo es que, como él tiene 12 años menos que yo, me deje de querer cuando me haga vieja. Él me dice que está enamoradísimo de mí. No aparento la edad que tengo, pero en algún momento esto tiene que caerse por todas partes", señalaba en su última entrevista para 'Lecturas', en la que también reflexionaba sobre ser madre con su futuro marido.

Y es que Marta López ha reconocido que se plantea tener un hijo con Alejandro Huerta después de pasar por el altar. "Le he dicho que seré madre con él si él quiere. Quiero estar con él el resto de mi vida y quiero que sea feliz. Me parecería muy egoísta que él no pueda ser padre porque yo no pueda. Él quiere y lo haremos", señalaba la colaboradora de 'TardeAR' y otros programas de la cadena.

Tal es su determinación que Marta López que ya se plantea varias opciones en caso de no poder quedarse embarazada de forma natural. A pesar de que sigue teniendo la regla, la exconcursante de 'Gran Hermano' valora la adopción o la ovodonación. "Después de la boda lo hablaremos todo", ha asegurado la creadora de contenido.

Mientras tanto, la pareja ya ha formado una familia preciosa con los tres hijos de la influencer; Jorge, Teyo -que realmente se llama Hugo-, de 16 y 15 años (fruto de la relación de la colaboradora con Jorge Cabeza) y con el pequeño Javier, de 10 años (en común con Javier Fernández).

"Mis hijos le quieren, desde el minuto uno", ha reconocido Marta López, que está muy orgullosa del vínculo que ha creado su novio, Alejandro Huerta, con sus tres hijos, que también parecen encantados con la boda de su madre. "Ellos, mientras tengan conexión WiFi", bromeaba la colaboradora sobre cuál fue su reacción al enterarse del enlace.