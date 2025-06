Rebeca Toribio ha confirmado su ruptura a través de su perfil de las redes sociales tras semanas de rumores de crisis

Miguel Ángel Silvestre y Toribio comenzaron a salir hace dos años, en 2023

Se confirma lo que era un secreto a voces. Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio han puesto fin a su relación tras dos años juntos. Ha sido la propia joven quien ha anunciado su ruptura este jueves 5 de mayo a través de las redes sociales.

"Miguel Ángel y yo llevamos un tiempo separados. Pero ante todo somos una familia y pido respeto para ambos", ha escrito en una historia de Instagram. Además, ha compartido una instantánea de ellos juntos en uno de sus viajes con el siguiente mensaje: "Siempre seremos familia".

La noticia llega tras varias semanas de rumores de crisis y después de que el actor fuera pillado besándose con otra chica, tal y como informaron los colaboradores de 'En todas las salsas'.

Fue el programa 'Socialité' quien señaló haber recibido información por parte de personas cercanas a Rebeca sobre su ruptura. Tal y como explicaban desde el espacio de Telecinco, se pusieron en contacto con la pareja, pero se mostraron "muy nerviosos" ante la noticia. "No querían dar declaraciones, pero luego me ha dicho 'no quiero tratar este tema, no me apetece hablar, no lo suelo hacer'", narraba un colaborador.

Por el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto.

Su historia de amor

Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio se conocieron en el verano de 2023 durante el festival Arenal Sound en Burriana, Castellón. La empresaria, fundadora del restaurante vegano Superchulo en Madrid, y el actor, conocido por su papel en 'Sky Rojo', comenzaron a salir, saltando a la prensa su romance.

Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que han mostrado su historia de amor y han hecho partícipes a sus seguidores de las redes sociales de sus viajes y momentos juntos. Desde viajes hasta reuniones con sus familias.

Eso sí, de cara a los medios de comunicación, Silvestre siempre se ha mostrado muy discreto a la hora de hablar de su vida privada. Sin embargo, en la 39ª edición de los Premios Goya en Granada, decidió romper su caracterizado silencio y pronunciarse sobre su relación con Toribio: "La verdad que el mundo es mejor con ella dentro", pronunció entonces.