Lorena Romera 05 JUN 2025 - 18:41h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha sido operada de las glándulas de Bartolino y ha sufrido complicaciones

Pilar Llori ha compartido su diagnóstico médico tras haber sido operada. La que fuera concursante de 'GH VIP' ha reaparecido a través de su perfil de Instagram, tras días sin saberse nada de ella, para explicar que está sufriendo ciertas complicaciones de salud. La que fuera pareja de Luitingo, protagonizando un triángulo amoroso con Jessica Bueno, cuenta que sufre una infección y que "se ha complicado todo".

La actual novia de Julen Muñoz, a quien conoció durante su participación en 'Los vecinos de la casa de al lado', ha publicado un storie en la que ha dado las explicaciones pertinentes sobre su inactividad en redes sociales. "Sigo viva", ha señalado la madrileña, que ha querido tranquilizar a sus seguidores, que eran conocedores de que se había sometido a una intervención.

"Os cuento un poco mi vida. Llevo dos semanas desaparecida por mi mala suerte. La operación salió bien, pero luego se me complicó todo", ha revelado la creadora de contenido, que se ha sincerado sobre las complicaciones que ha sufrido tras la cirugía. "He tenido una infección. Estoy todavía con antibiótico y me sigue costando andar, estar sentada, no puedo conducir... Es horrible", ha señalado la que fuera concursante de 'GH VIP'.

Tras explicar cómo se encuentra y cuál ha sido el problema de salud que le ha mantenido alejada de las redes, Pilar Llori ha revelado el motivo de su paso por quirófano, algo que considera que es tabú. Y es que la madrileña ha sido operada para quitarle una de las glándulas de Bartolino. Estas glándulas están situadas a ambos lados de la abertura vaginal, encargadas de la lubricación vaginal.

"Es algo muy común, pero muy poco hablado y me gustaría contároslo todo bien. Ahora parece que estoy viendo un poco la luz, por lo menos en lo que se refiere al dolor, que está disminuyendo un poco... pero no quiero cantar victoria porque, vamos, me da miedo que vaya a peor", ha reconocido la joven, que mantuvo un breve romance con Luitingo en Guadalix de la Sierra, antes de que él iniciase su relación sentimental con Jessica Bueno.