Eduardo García alcanzó el éxito desde muy pequeño. Al igual que otros actores como Eduardo Casanova o Carlota Boza, les llegó la fama a temprana edad y su vida les cambió para siempre. Pero el mítico actor de 'La Que Se Avecina' - que interpretaba a Fran en la serie- y de 'Aquí no hay quien viva' -donde hacía el papel de Josemi-, ahora no está pasando por su mejor momento personal y profesional.

"Siempre he tenido ganas de vivir esa infancia que no viví"

Así lo ha podido saber Álex Álvarez, periodista de 'Tardear', que ha conversado con el actor. "Eduardo vive en un pueblo de Toledo. Tiene 33 años. Me costó mucho reconocerle y está muy cambiado", asegura. Tal y como podemos escuchar en el vídeo superior a este artículo, García comparte que está tocando fondo.

"Llevo bastante tiempo fuera de todo esto. Tuve un tiempo que me torcí bastante, para qué nos vamos a engañar. Tampoco he sido malo...ese acto también de rebeldía y tal... y las cosas no se arreglan así, no se arreglan haciendo 'el gamba' por ahí", asegura al programa de Telecinco.

Su relación con sus excompañeros de 'LQSA': "Algunos no le han cogido el teléfono"

El mítico personaje de 'LQSA' asegura que ese éxito tan repentino le pasó factura. "Empecé a currar muy jovencito. Yo siempre he tenido ganas de vivir esa infancia que no viví", comparte. Cree además que tuvo ciertos límites para hacer los planes típicos de cualquier adolescente. "Hay ciertas cosas que los chavales de 12 años hacían como todos, pues yo ya me vi coartado para hacerlas. Yo veía a otros niños que tenían otras libertades y yo añoraba un poco eso", relata.

Según pudo saber 'OK Diario', Eduardo García llegó incluso a trabajar como camarero para tener ingresos. El actor cree que fue un "acto de rebeldía" o suyo "interior" el apartarse del mundo de la televisión. Así lo confirma Álex Álvarez, que asegura que "no salió contento de la interpretación". "Está decepcionado con algunos compañeros de 'LQSA' porque algunos no le han cogido el teléfono", dice.

Actualmente, sus ingresos son "mínimos". De hecho vive con sus padres, que son los que le están ayudando económicamente. "Está intentando volver a la interpretación", explica Álvarez.