La actriz ha hablado de algunos novios que habrían sido a su vez pareja de Mar Flores

Mónica Pont se derrumba en directo: “Lo único que pide una hija es que sus padres la quieran, y a mí no me han querido”

En 'Tardear' hemos podido ver unas imágenes en exclusiva de Javier Merino, el exmarido de Mar Flores, junto a Mónica Pont cuando disfrutaban de unas bonitas vacaciones en Ibiza. La actriz y tertuliana del programa ha compartido que tuvo un noviazgo con la expareja de la madre de Carlo Costanzia.

Lo que nadie se esperaba era que Mónica Pont anunciase que hay una lista de hombres que fueron pareja tanto de Mar Flores como de ella. "Podrían ser 4", asegura en directo. La actriz argumenta la alta probabilidad que tenían de tener las mismas parejas una y otra. "Nos movemos en un círculo. Estábamos los mismos, dejaba de salir uno y luego otro", señala.

Pont tuvo un noviazgo con Elías Sacal, con quien Flores tuvo una "relación intermitente"

Mónica Pont desvela, además, que tuvo una relación con Elías Sacal, un empresario multimillonario mexicano que fue a su vez pareja de Flores cuando había cortado con Javier Merino. En 'Vamos a Ver' ya pudimos escuchar a la madre del pareja de Alejandra Rubio hablando como nunca de los amores de su vida, en los que se refería a algunos de los que habla ahora la colaboradora del programa de Telecinco.

Al empezar a contar cómo surgió su noviazgo con Sacal, el periodista Iván García ha interrumpido en directo para desvelar que Javier Merino "no quiere saber nada" de lo que ha relatado Mónica Pont. "Os dije que no me saludaba", responde la actriz. Leticia Requejo, colaboradora de 'Tardear', ha compartido en directo la reacción que le han trasladado desde el entorno de Mar Flores a las últimas declaraciones de Pont sobre sus novios compartidos. "Me hacen llegar que no le ha hecho ninguna gracia sus aportaciones y que tan amigas no habéis sido nunca", ha detallado en directo la periodista.