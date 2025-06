Elizabeth Ann Hanks publicó el pasado mes de abril su primer libro de memorias, en el que narra el abuso físico y emocional que vivió

La hija de Tom Hanks revela los episodios "de violencia física" que vivió tras el divorcio de sus padres

Hace apenas dos meses, Elizabeth Ann Hanks, hija del reconocido actor Tom Hanks, publicó su primer libro de memorias titulado 'The 10: A Memoir of Family and the Open Road'. En esta obra, E.A. Hanks saca a a luz los abusos emocionales y físicos que sufrió durante su infancia por parte de su madre, Susan Dillingham -conocida profesionalmente como Samantha Lewes-, quien falleció en 2002.

Ahora, semanas después de su publicación, el protagonista de 'Forrest Gump' ha decidido romper su silencio. Y lo ha hecho durante el estreno de su película 'The Phoenician Scheme'. "Es un orgullo, porque creo que ella lo comparte conmigo, y ha sido muy abierta sobre cuál ha sido el proceso", ha explicado a 'Access Hollywood'.

"No me sorprende que mi hija tuviera los recursos, además de la curiosidad, e incluso, diría, la capacidad de dispararse en el pie, para examinar este asunto, sobre el que creo que ha sido increíblemente sincera", ha añadido.

"Todos venimos de vidas marcadas o agrietadas. Ella lo sabe y se ha sincerado, y creo que quien hace eso es una mente literaria y periodística audaz. Me emociona poder decirlo de mi hija", ha sentenciado, expresando su orgullo por la honestidad y valentía de su hija al compartir su historia.

Este apoyo público de Tom Hanks ha sido significativo, ya que, en entrevistas anteriores, el actor ha admitido sentirse un fracaso como padre durante los años posteriores a su divorcio. "Yo buscaba para mis hijos lo que yo no tuve de niño, y un matrimonio roto era justo lo que yo tuve que sentir a su edad. No pude haber sido un peor padre, un peor ser humano", explicó hace unos años en 'In Depth with Graham Bensinger'.

Años "llenos de violencia"

En el libro, E.A. relata que, tras el divorcio de sus padres en 1985, su madre obtuvo la custodia de ella y su hermano Colin. La familia se trasladó de Los Ángeles a Sacramento sin previo aviso a Tom Hanks, generando una situación insostenible para la familia.

Durante esos años "llenos de confusión, violencia y privación", E.A. describe un hogar marcado por la negligencia, el desorden y episodios de violencia emocional que, en ocasiones, se tornaban físicos. "Creo que mi madre sufría de trastorno bipolar no diagnosticado", explica en el libro. "El patio trasero se llenó tanto de excrementos de perro que era imposible caminar por él. La casa apestaba a humo. La nevera estaba vacía o llena de comida caducada, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su gran cama con dosel, leyendo la Biblia".

La situación se agravó hasta que, en séptimo grado, E.A. se mudó a Los Ángeles para vivir con su padre y su esposa, la actriz Rita Wilson, a quien acabó considerando su figura materna.

En el libro, la hija del célebre actor también narra un viaje de seis meses que emprendió en 2019 desde California hasta Florida, con el objetivo de reconectar con sus raíces y comprender mejor la historia de su madre y su pasado.