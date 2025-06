Los hijos de la actriz Lara Dibildos, Fran Murcia y Álvaro Escassi, son mayores de edad y viven en Estados Unidos

La actriz y presentadora Lara Dibildos siempre ha estado en boca de todos por su vida privada. A sus grandes dotes profesionales hay que sumarle numerosas portadas en la prensa del corazón. Son muchos los hombres que le robaron el corazón a la hija de Laura Valenzuela, con Fran Murcia pasó por el altar y se convirtió en madre por primera vez. Junto a Álvaro Escassi, concursante de ‘Supervivientes’, tuvo a su segundo hijo, que ha cumplido recientemente la mayoría de edad.

Fran Murcia Dibildos, el primogénito de Lara Dibildos, y el ex jugador de baloncesto Fran Murcia, ha seguido los pasos de su padre en el mundo del deporte, lleva desde el 2016 instalado en Estados Unidos, donde se siente como pez en el agua y además no ha perdido la oportunidad de enamorarse. Aunque parecía que su sueño era el baloncesto desde hace algunos años está centrado en su carrera en la música como productor musical.

Álvaro Escassi Dibildos es el hijo pequeño de la hija de Laura Valenzuela, también vive en Estados Unidos y acaba de cumplir 18 años hace poco. Siempre se ha interesado mucho por el deporte y a los 15 años se instaló en Connecticut con una beca para dedicarse el fútbol. Ambos jóvenes guardan muy buena relación con su madre.

Fran Murcia Dibildos

Han pasado ni más ni menos que 26 años desde que la actriz y presentadora Lara Dibildos y el exjugador de baloncesto, Fran Murcia, se convirtieron en padres por primera vez. Fran Murcia Dibildos creció, en la medida de los posible, alejado de los focos de las cámaras. Desde bien pequeño su pasión era el baloncesto e hizo todo lo posible para dedicarse a ello.

Estudió en un colegio americano en Madrid y en 2026 cruzó el charco para instalarse en Filadelfia. “Hoy hace una semana que despedí a mi hijo en el aeropuerto feliz y orgullosa. Han sido muchos años de esfuerzo jugando y entrenando a baloncesto y ahora han tenido su recompensa porque se va con una beca para jugar y estudiar en Filadelfia. Eso sí, vaya jartá a llorar me di de vuelta a casa...aunque crezcan, siguen siendo nuestros niños. ¡¡Feliz Lunes!!”, aseguraba la actriz en una publicación aquel año.

Hace casi 10 años que el joven cruzó el charco y aunque es muy celoso de su intimidad y tiene un perfil de Instagram privado, si sabemos, por boca de su madre que tiene novia, y que, aunque no ve a la familia todo lo que quiere, está muy feliz y de momento no tiene planes de volver a España. "Me siento muy orgullosa de él. Estudió en la universidad becado por el deporte. Ya sabéis que ha jugado al baloncesto... No lo veo tanto como me gustaría, pero está fenomenal", aseguraba Lara Dibildos en ‘El Español’.

Aunque hubo un tiempo en el que su sueño era ser jugador de baloncesto, como su padre y luchó por ello, ahora mismo está centrado en su carrera musical. "Tuve un momento en mi vida muy ajetreado y me hizo reflexionar que el baloncesto no era mi sueño. Mi sueño siempre ha sido la música, y estoy estudiando para productor musical, ahora lo estoy haciendo online, pero cuando vuelva a España, lo retomaré en la academia en la que estoy", aseguraba el joven en la revista ‘Semana’.

Álvaro Escassi Dibildos

Hace ya más de 18 años que la presentadora, Lara Dibildos, cogió en brazos por primera vez a su segundo hijo, Álvaro, el que comparte junto con el concursante de ‘Supervivientes’, Álvaro Escassi. El joven que ya es mayor de edad también vive en Estados Unidos por su pasión por el fútbol. “Hoy cumples 17 años y no puedo achucharte porque estás viviendo tu sueño de estudiar fuera gracias a una beca de fútbol que te ganas con mucho esfuerzo pero que sepas que en cuanto vuelvas, que será pronto, me debes muchos abrazos de todos los que no te puedo dar. (Ahora pensaras, ¡qué pesada es mi madre) pues es lo que hay! Te quiero hasta el infinito y más allá y pronto lo celebraremos juntos” felicitaba la actriz el año pasado a su hijo en redes sociales.

El hijo pequeño de la presentadora se mudó a Connecticut con 15 años tras conseguir una beca para jugar al fútbol en el país. "Cuando tienen esos principios claros, la vida te lleva por el buen camino. Mi hijo se dedicará a lo que él decida o quiera dedicarse, siempre tendrá a sus padres para apoyarle", aseguraba Álvaro Escassi cuando su hijo se instaló al otro lado del charco.