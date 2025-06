Fiesta 07 JUN 2025 - 18:51h.

La nueva ilusión de José Manuel Díaz-Patón el ha concedido a Omar Suárez: "No me gusta esto de ser personaje público"

Antonia Chinchilla tiene 62 años, es abogada penalista y conoció a Ágatha hace tiempo: "Coincidimos en un viaje a Bulgaria"

Hace tan solo unos días José Manuel Díaz-Patón volvía a convertirse en noticia al salir a la luz unas fotografías junto a una misteriosa mujer paseando por las calles de Madrid. Se trataba de Antonia, una abogada natural de Elche de 62 años, seis menos que él.

Patón, que protagonizó hace algunos meses una sonada ruptura televisada con Ágatha Ruiz de la Prada, ya habría olvidado por completo a la diseñadora y se habría entregado de nuevo al amor en manos de esta colega de profesión.

¿Pero quién es esta mujer que ha devuelto la ilusión al ex de Ágatha? Antonia es una abogada penalista con un extenso currículum que además de ejercer en el mundo del Derecho también es articulista, escritora y colaboradora en una emisora de radio.

Omar Suárez ha logrado en exclusiva para 'Fiesta' hablar con esta alicantina y conocer de primera mano cómo está siendo el inicio de esta inesperada relación:

"No puedo poner una etiqueta a lo que tenemos. Somos amigos desde hace años, nos divertimos, nos respetamos y el tiempo dirá, nos hacemos bien. Él me da compañía, respeto y diversión, no te puedo decir cuánto llevamos de relación porque no lo contabilizo, solo te puedo decir que vivimos al momento. Mi familia se lo ha tomado muy bien, la única que se ha cabreado soy yo porque estoy recibiendo un bombardeo de mensajes y llamadas desde que se ha hecho público. Todos sus amigos conocíamos de la relación con Ágatha, ella y yo nos conocimos en Bulgaria. A mí ella me parece una señora maravillosa y no tengo nada malo que decir de ella igual que seguramente ella tampoco tenga nada malo que decir de mí".

Y es que Antonia conoce al abogado desde hace varios años y recuerda desde la amistad la relación de su ahora pareja con la diseñadora. Para Antonia, Ágatha no debe tener ningún problema con ella porque, tal y como le ha contado a Omar Suárez, se han visto en varias ocasiones "aunque Ágatha no lo recuerde".

Opiniones dispares entre los colaboradores de 'Fiesta'

Omar Suárez ha puesto en valor la generosidad de Antonia a la hora de conceder una entrevista por la que no ha cobrado un solo euro y que ha dado por respeto y cariño al colaborador. Sin embargo, no todos los colaboradores opinan igual: "Se la ve agobiadísima con esto de la televisión, si no quieres salir en televisión no concedes una entrevista hablando de la pillada que te han hecho y de tu relación con un famoso", sentenciaba Alexia Rivas.