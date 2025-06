Inés Sainz recuerda el peor momento de su lucha contra el cáncer: "Me cancelaron un contrato por si moría"

Fiesta 07 JUN 2025 - 18:24h.

La modelo y Miss Inés Sainz se ha sentado en el programa de Emma García tras años alejada del foco mediático

Inés fue diagnosticada con un cáncer de mama en el año 2019 y tuvo que soportar actitudes lamentables

Compartir







La modelo y ex miss España en el año 1997 ha visitado 'Fiesta' para hablar de su lucha contra el cáncer de mama. La modelo, alejada desde hace años del foco mediático, se ha sentado en el programa de Emma García para, entre otros asuntos, hablar abiertamente de su enfermedad y para comentar la polémica de Miss Mundo 2025 cuando la candidata Mila Magee decidió abandonar el certamen por los presuntos malos tratos recibidos durante su participación en el concurso.

La lucha de Inés contra el cáncer

A Inés le diagnosticaron un cáncer de mama en el año 2019, una enfermedad de la que ya se encuentra recuperada pero que ha supuesto un cambio de 180 grados en su forma de entender la vida:

"El cuerpo me pedía quedarme callada y no contar lo que me pasaba, pero tenía que seguir con mi vida profesional y decidí que lo debía compartir. Además era terapéutico contarlo porque la carga se hacía más leve al compartirlo con otras mujeres".

Inés, como muchas otras mujeres, ha tenido que soportar la falta de humanidad de algunos que, cuando supieron de su enfermedad, no se comportaron de la forma esperada:

"Tenía una cliente, que además era una mujer, que cuando se enteró de que yo tenía cáncer resolvió el contrato. El principio fue lo peor porque lo más duro de la enfermedad, al menos así lo fue para mí, fue la incertidumbre de no saber cuál era la gravedad y cómo se iba a atajar. Hay un momento en el que no sabes si te mueres o no y lo pasas mal, pero después decidí tomarlo con amor y hasta le puse un nombre, le llamaba Agustín".