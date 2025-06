Amador Mohedano no se presenta en la comunión de su nieto: "No quiere coincidir con Rosa Benito"

Fiesta 07 JUN 2025 - 20:15h.

Chayo Mohedano ha celebrado este sábado la Primera Comunión de uno de sus hijos

El hermano de Rocío Jurado ha sido el gran ausente de una celebración que Rosa Benito no ha querido perderse

Tan solo 15 días después de la confirmación del hijo mayor de Chayo Mohedano, la hija de Rosa Benito ha reunido a la familia para, en esta ocasión, celebrar la Primera Comunión de su hijo Andrés en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Brunete.

Al evento acudía, como no podía ser de otra manera, Rosa Benito. La que fuera colaboradora de Telecinco ha acompañado a su hija y a su nieto en este día tan especial y, aunque ha tenido que abandonar la celebración antes de tiempo por sus compromisos profesionales, la alicantina no ha querido perderse uno de los momentos más especiales de la vida de su nieto.

Quien no ha aparecido por la parroquia es Amador Mohedano. El ex marido de Rosa Benito no ha acudido a la comunión del pequeño pese a estar invitado: "Él hace unos días, cuando no fue a la confirmación del mayor, dijo que fue por problemas en la espalda, pero lo que me cuentan es que no quiere coincidir con Rosa Benito para no hacerle pasar a ella un mal rato", explicaba Karmele Izaguirre.

Rosa y Amador, contacto cero

Y es que la relación de Rosa y Amador está completamente rota. Pese a que hace algún tiempo se reencontraron en un programa y todo parecía indicar que la relación entre ellos sería al menos de amistad, lo cierto es que las deudas a las que Rosa aún hace frente a causa de las malas finanzas de Amador, han provocado que entre ellos se abra una brecha insalvable.

Cuando los reporteros preguntaban a Rosa Benito por la ausencia de su ex marido en el evento, esta dejaba claro su hartazgo: "Mira de verdad, yo no tengo ni idea de dónde está ni de lo que le pasa".