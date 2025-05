Carlos Otero 26 MAY 2025 - 15:59h.

Melody aclara el motivo por el que siempre lleva peluca

Tras su paso por Eurovisión, Melody reaparece a tope de energía. La cantante, que rompió su silencio en 'Vamos a ver' reaparece en público tras su paso por el Festival, ya tiene un nuevo tema titulado 'El Apagón' y se le presenta un verano cargado de conciertos por todo el país. Para celebrar esta nueva etapa de la cantante de Dos Hermanas (Sevilla) hemos elaborado un listado de diez anécdotas sorprendentes y desconocidas sobre la vida de Melodía Ruiz Gutiérrez, que así se llama en realidad.

Siempre actúa con peluca

La intérprete de 'Esa Diva' rara vez aparece sobre el escenario con su pelo natural. No es que la cantante tenga problemas capilares o síntomas de alopecia, la razón es más prosaica. A Melody le encanta cambiar de color, de corte y de peinado y para proteger su cuero cabelludo tira de estos complementos ya que tirar de tinte y tijera sería fatal.

"Cuando te gusta cambiar tanto no es recomendable para tu pelo", dice la cantante que sostiene con su particular simpatía que si no tirase de pelo artificial se quedaría "como el gallo de Morón" que según reza el dicho andaluz estaba "sin plumas y cacareando".

Ganó a Anabel Pantoja en un talent show

Mucho antes del eurofestival o del Benidorm Fest nuestra representante en Basilea ya se alzó con un importante triunfo artístico. Melody ganó en compañía de su padre, Lorenzo Ruiz, el talent show de Telecinco ‘Levántate All Stars’, que se emitió en el verano de 2016. Se trataba de un divertido espacio en el que varias parejas de celebridades (como la formada por Anabel Pantoja y Manuel Cortés o las mismísimas Azúcar Moreno). Todos ellos competían por demostrar quienes formaban el mejor dúo musical.

Su padre inspiró a Camela

Este éxito en compañía de su padre viene porque el progenitor de la diva también es artista. Lorenzo Ruiz (que se presenta artísticamente como Lorenzo Molina), fue un integrante del grupo 'Los Kiyos', que triunfó en España en los años 80. El padre de Melody también formó el grupo Zibayí, con sus hermanas Paqui y Pilar. El trío, que musicalmente recuerda a Camela porque fueron pioneros en la tecnorumba, grabó 4 discos.

Su hermano la ayuda en su carrera

"Mi gran inspiración para ser yo hoy la Melody que soy es gracias a mi hermano". Así de agradecida se mostraba hace unas semanas la cantante hacia su hermano pequeño, Eleazar. Se trata de un joven que siempre la ha acompañado, pero detrás del telón.

"Es guapo, pero el más discreto del mundo", dice. Eleazar ejerce varias labores junto a su hermana: director creativo, director de escena y estilista. "Está todo el rato con el disco, con la portada, con el sonido, con las canciones, con el videoclip, con el vestuario… ¡Todo!", asegura ella.

Tiene una hijastra

Los lectores de las webs de Mediaset saben bien que Melody tiene pareja, Ignacio Batallán, y que es madre de un niño de un año y medio llamado Cairo. Profundizando en la trayectoria de su chico, también sabemos que trabaja como entrenador personal y es CEO de Trainme Studio y del Club de Voleibol de Fuengirola, donde residen. La cantante acudió en el año 2021 para recibir entrenamiento personal del deportista y así surgió el amor entre ambos. Él aporta a la familia una hija mayor de una relación anterior que responde al nombre de Sofía.

Profesoras particulares durante las giras

Contar que Melody fue una niña prodigio que triunfó en todo el mundo con 'El Baile del Gorila' no entra como una curiosidad desconocida de la artista: lo sabe todo el mundo. En cambio, el gran público ignora cómo compaginó Melody su formación con su trabajo discográfico. Melody cursó la educación primaria en el Colegio Valme Coronada y la secundaria en el Colegio Calasancio Hispalense, ambos de Dos Hermanas. Sin embargo, cuando tenía giras por España o Hispanoamérica sus padres descansaron sus estudios sobre una profesora particular que viajaba con ella.

Una estrella de la interpretación

Artista en todas las acepciones de la palabra, Melody no es solo cantante: es una show woman como Madonna o Raffaella Carrá. La cantante y compositora debutó como actriz en 2002 en la exitosa serie 'Cuéntame cómo pasó', dando vida a Úrsula, una niña que gana un concurso musical con 'La chica yeyé'. En 2016 regresó a la ficción con otro papel, dando vida a Estrella, una joven andaluza. Paco León le dio uno de sus papeles más aclamados interpretando a Carmen Sevilla en su serie 'Arde Madrid'. En la pantalla grande hizo de hermana de Dani Rovira en el filme 'Ahora o Nunca'.

Trabajos como modelo

Dotada de una belleza racial y única, las marcas de moda también han contado con Melody para sesiones y desfiles. En una antigua web de la artista se comentaba que ha sido imagen de marcas como Dolce & Gabanna Canel, Dior o Versace entre otras.

Eurovisión ha multiplicado su caché

Tardear se hacía eco hace unos días de cómo ha beneficiado a la artista su paso por Eurovisión. Según analizó el periodista Diego de la Viuda en Tardear, "su caché se ha incrementado en un 230%". Antes de representar a España en el certamen europeo, la sevillana recibía una cantidad en torno a los 10.500 euros y en la actualidad su cotización por concierto alcanza los 26.620 euros.

Vive en un chalet con piscina

Melody reside en Fuengirola en una vivienda unifamiliar. Gracias a sus redes sociales sabemos que la artista dispone de una piscina rodeada por césped y camas balinesas para tomar el sol y descansar. Dentro de la casa, una de las zonas que más hemos podido ver es su habitación y la cocina, que reformó en marzo de 2022.