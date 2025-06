Carlos Otero 07 JUN 2025 - 09:00h.

Las dos colaboradoras, que se consideraban mutuamente hermanas, no se hablan desde hace tres años

Belén Rodríguez se reencuentra con Carmen Borrego tras acabar el tratamiento contra el cáncer

Durante décadas Belén Rodríguez y Terelu Campos fueron uña y carne. La mayor del clan Campos y la experta en realities forjaron una amistad muy profunda gracias a que sus madres, María Teresa Campos y Chari Gómez Miranda (doña Adelaida) eran íntimas. Durante décadas han compartido platós y eventos familiares y ahora están muy distanciadas: repasamos su relación.

Décadas de fraternidad

Terelu Campos y Belén Rodríguez han trabajado mano a mano durante años en los platós de Telecinco. Primero en 'Día a Día' y más tarde en 'Sálvame', ambas formaban un tándem de éxito en las pantallas y fuera de ellas. Los espectadores las adoraban y ellas destilaban complicidad. Compartían secretos e ilusiones y tras la muerte de Chari Gómez-Miranda “La Campos” se convirtió en una segunda madre para Belén.

Un conflicto con Carmen Borrego

Una discusión de Belén Rodríguez con Carmen Borrego salió a la luz en 2022 cuando tras sentirse traicionada con sus compañeros de ‘Sálvame’, Belén decidió bloquearlos a todos. Fue la propia hermana de Terelu la que lo sacó a la luz: "Ella iba a ir a un programa de tele, de repente la llaman y le dicen que no va y me hizo responsable cuando yo no lo había negociado. Me llamó, me insultó y me dijo que me iba a cagar", dijo Carmen.

Belén, presunto topo informativo

Terelu dio un paso más en la crisis cuando acusó a Belén de ser un topo informativo en los últimos momentos de vida de María Teresa Campos. Resulta que Gustavo, el chófer de la veterana periodista, le dijo a Terelu que Belén informó a la prensa de que el clan iba a comer con la veterana comunicadora cuando ésta ya estaba muy enferma. "Ha utilizado a una persona con vulnerabilidad”, acusó entonces Terelu muy indignada.

Según dijo entonces lo grave no fue que filtrase la información, sino que supuestamente culpó de ésta a Alejandra Rubio “A mí lo que me arrasa son dos cosas. Una, que mi hermana (dijo en referencia a Belén Rodríguez) juegue con la que dice es su madre. Hablar así de mi hija, que lo único que ha hecho es acudir a la invitación de su abuela sin ningún miedo ni achantarse”, añadió tremendamente decepcionada Terelu Campos.

Lo que lo dinamitó todo

Pero aún hay más porque meses después vino uno de los episodios profesionales de los que Terelu más se avergüenza en su vida. Belén lamenta que la que fue como su hermana participó activamente en su “persecución” y su “acoso” durante una etapa muy delicada de su vida. Con un tono firme y dolido, Belén Rodríguez afirmó que su examiga fue “colaboradora y cómplice necesaria” cuando se invadía su intimidad en directo con Terelu como presentadora y conductora.

Nuevos desencuentros y reconciliación fallida

El cáncer de garganta que el pasado otoño le detectaron a Belén Rodríguez sentó las bases de una reconciliación fallida. “Me ha sorprendido que Terelu al principio me llamó y se portó maravillosamente bien, luego la llamé cuando los resultados de la biopsia y a partir de ese día ha desaparecido”, confesó Belén. "Belén y Terelu se reencontraron después de muchos meses en el plató de Tardear hace unas semanas.

En el set del magacín Belén se sinceraba nada más verla: "Una hermana no hace ciertas cosas... me gustó tu interés, pero de repente desapareciste...". La mayor de las Campos, por su parte, reconocía que, a través de redes sociales, a pesar de que su relación cambió con ella, ha seguido "bicheándola": "Esto es producto de nuestra distancia".

La conversación avanzaba y la tensión aumentaba, Terelu Campos confesó que no era rencorosa: "Vivir en el rencor es porquería...". Pero Belén Ro mostraba lo dolida que estaba: "Hay dolores que se llevan dentro". Animadas por Frank Blanco ambas terminaron dándose un abrazo para poner punto final al acalorado cara a cara que acababan de protagonizar.

Belén da la puntilla

Aunque ninguna de las dos quiere continuar con esta guerra, Belén no puede evitar sentirse algo decepcionada y afectada. “Yo nunca me voy a reconciliar con Terelu a no ser que la vea arrepentida", dice. "Solo me valdría que, viendo las imágenes, que son tremendas, diga 'cómo nos pasamos con Belén', con perdón y sin rendiciones. Que se arrepienta de verdad. Que no seamos hipócritas, que se quejan de que les siguen por la calle y ella vino a grabar a la puerta de mi casa". "La ofensa fue pública y pido un perdón público", remató Belén.