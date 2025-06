Berto González 08 JUN 2025 - 18:00h.

Jesús Vazquez lanzó en los años noventa un single titulado 'Y yo te besé' que fue primero en las listas de ventas, así como su único álbum de estudio 'A dos milímetros escasos de tu boca'

Su marido y su pasión por el deporte: el lado más personal de Jesús Vázquez tras las cámaras

Muchos lo conocen por su carisma ante las cámaras y su trayectoria como presentador de televisión, pero pocos recuerdan que Jesús Vázquez también tuvo una fugaz, aunque sorprendente, carrera musical. En pleno auge de los años noventa, cuando su fama crecía gracias a programas como 'Hablando se entiende la basca' o 'La quinta marcha', el presentador de 'La noche de los récords' decidió probar suerte en el mundo de la música, una faceta que hoy parece casi olvidada pero que, en su momento, dejó huella con un álbum de estudio que fue disco de oro. Incluso 30 años después, se atrevió a volver a la música versionando una de las canciones más conocidas de Sergio Dalma.

Todo comenzó en 1993, cuando aprovechando el momento de fama tras su paso por el programa 'La quinta marcha', formato que conducía en Telecinco, decidió lanzar su primer single, titulado 'Y yo te besé', canción estrella del que fue su primer y único álbum de estudio, 'A dos milímetros escasos de tu boca'. El disco, que fue publicado por el sello Hispavox, incluía once canciones de género pop fusionado con dance en un estilo puramente noventero.

El single 'Y yo te besé' tuvo un gran impacto en el público, llegó al número seis en la lista de los más vendidos en España. El videoclip, con imágenes llenas de color y coreografías al más puro estilo de los años noventa, convirtió rápidamente a Jesús Vázquez en un rostro popular dentro del panorama musical de nuestro país. El álbum vendió más de 50.000 copias, lo que le valió el Disco de Oro, un hito del presentador que hoy sorprende incluso a quienes siguieron su carrera desde sus inicios.

A pesar del éxito comercial que tuvo su primer álbum, la carrera musical de Jesús Vázquez fue efímera. Tras una pequeña gira por varias ciudades de España, el presentador tomó la decisión de no continuar en ese camino. Según ha contado él mismo en distintas entrevistas, fue una etapa divertida, pero no se sentía cómodo interpretando un papel que no le representaba del todo. "No quería hacer el ridículo", confesó en una entrevista con 'ABC', añadiendo que su respeto por los artistas que se dedican a la música de manera profesional lo llevó a abandonar esa faceta antes de convertirse en "una caricatura de sí mismo".

Desde entonces, su carrera como cantante quedó en pausa indefinida hasta que, en 2015, mientras presentaba el formato 'Levántate All Stars' del que resultó ganadora Melody, se atrevió a volver a interpretar sobre el escenario su canción 'Y yo te besé'. El presentador se vino arriba y protagonizó un gran momento cantando su mítica canción ante los espectadores del programa de Telecinco.

Su regreso a la música 30 años después, con 'Bailar pegados' de Sergio Dalma

Pero aquella interpretación de su canción en 'Levántate All Stars' no fue su última incursión en la música. 30 años después de sus inicios como cantante, Jesús V ázquez decidió regresar brevemente al ámbito musical. Y lo hizo por todo lo alto, versionando nada menos que 'Bailar pegados', el icónico tema con el que Sergio Dalma representó a España en Eurovisión en 1991.

Este regreso musical formó parte de una campaña publicitaria de Jazztel, marca de la que Jesús es imagen desde hace años. La versión, adaptada a un sonido más actual, aunque conservaba la esencia melódica del tema original pero con arreglos renovados y una producción moderna, supuso una vuelta a los orígenes del presentador. En el videoclip promocional, Jesús Vázquez aparece cantando con emoción y mucha soltura, como si nunca hubiera dejado la música, rindiendo homenaje a esta mítica canción de Sergio Dalma.

El propio presentador reconoció que aceptó el reto por el significado de la canción, por el cariño del público y porque le apetecía volver a cantar, aunque fuera de forma puntual. "No pretendo volver a sacar discos, pero esto ha sido un juego bonito con una canción que significa mucho para todos", declaró en una entrevista para 'El Español'. Ahora, se encuentra inmerso en el nuevo formato de las noches de los miércoles de Telecinco, presentando 'La noche de los récords'.