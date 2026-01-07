Lorena Romera 07 ENE 2026 - 17:17h.

La influencer ha explicado el motivo por el que ha roto a llorar durante su viaje a Disneyland Paris con Mario Casas

Melyssa Pinto comparte la primera foto de Mario Casas: "Me doy cuenta de lo maravillosa que es la vida"

Melyssa Pinto no ha podido evitar romper a llorar durante su viaje a Disneyland Paris con Mario Casas. Una escapada romántica para celebrar la entrada del nuevo año y que les ha servido para dar el paso más importante de su relación y que sus seguidores tantísimo estaban esperando: compartir su primera foto juntos tras más de diez meses de romance.

La que fuera participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' está haciendo partícipes a sus seguidores de este romántico viaje al mundo de Mickey Mouse, donde está viviendo todo tipo de experiencias. Desde su estancia en uno de los hoteles más exclusivos, pasando por el room tour de su habitación, hasta infinitos paseos por el parque y divertirse subiéndose a las atracciones y, ya por la noche, disfrutar de la cabalgata de las míticas películas de Disney.

Para terminar el día, la catalana, de 34 años, degusta una cena en uno de los restaurantes del parque, donde también tiene la oportunidad de conocer a algunos personajes y compartir mágicos momentos con ellos. Aunque todo está siendo de cuento de ella -especialmente porque lo está viviendo junto a Mario Casas-, para la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha habido algo que le ha marcado de manera especial.

"Me hizo llorar de felicidad"

"Todos los espectáculos que hacen son preciosos, pero el nocturno, Disney Tales of Magic, me hizo llorar de felicidad", ha escrito la influencer junto a un carrusel de imágenes que ha compartido a través de su perfil de Instagram. Un post en el que enseña su modelito, su abrazo con el pato Donald, su exquisita cena en un restaurante de lujo... pero ni rastro de Mario Casas.

Melyssa Pinto y Mario Casas comparten su primera foto juntos

A diferencia de él, que ha sido quien ha dado el paso de compartir en redes la primera foto juntos. Algo que sus seguidores esperaban como agua de mayo. Hace unas horas, el actor, ganador de un Goya, publicaba en su perfil de Instagram una romántica foto junto a la tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', posando frente al castillo de la Bella Durmiente. Ella apoyada sobre su hombro, cogiéndole del brazo.

Una publicación con la que el protagonista de películas como Palmeras en las nieve o La cena felicitaba los Reyes a sus incondicionales, que no dudaban en hacerle llegar todo tipo de comentarios de cariño y felicitaciones. Entre los mensajes, la propia Melyssa Pinto le ha escrito un corazón blanco, prueba inequívoca del buen momento que atraviesan y de lo felices que están, a punto de cumplir su primer aniversario como pareja.