Lorena Romera 07 ENE 2026 - 12:42h.

La bailarina sevillana, a la que conocimos en 'Got Talent', ha tenido un romántico detalle con el hijo de Isabel Pantoja

Kiko Rivera ha rehecho su vida sentimental de la mano de Lola García, que se ha convertido en el centro de todas las miradas. Tras la confirmación de su relación en fin de año, a modo celebración con sus seguidores, el dj no ha dejado de compartir imágenes a través de su perfil de Instagram. Pero ahora ha sido ella quien ha tenido con el hijo de Isabel Pantoja un romántico gesto que ha dejado sin palabras a los que están siguiendo de cerca estos primeros pasos de su noviazgo.

El padre de Ana y Carlota, que se separó de Irene Rosales a finales del mes de agosto, vuelve a creer en el amor gracias a esta bailarina sevillana, exparticipante de programas de Telecinco como 'Got Talent' y 'Bailando con las estrellas'. La joven, que habría tenido un romance en el pasado con Omar Montes, ha utilizado sus redes sociales para tener con el cantante un precioso gesto que no ha pasado desapercibido para los incondicionales de la pareja.

Y es que son muchos los que celebran este nuevo noviazgo. Especialmente después de ver cómo Irene Rosales rehacía su vida sentimental con Guillermo, el empresario de 41 años al que conoció hace cinco años mientras le instalaba el césped en casa. "Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico", escribía el hermano de Isa Pantoja junto a su primer posado en pareja.

Una imagen con la que hacía las presentaciones oficiales y gritaba a los cuatro vientos que vuelve a estar enamorado. Ahora ella, tras esta confirmación, se ha animado a tener con su chico un romántico gesto que supone un paso más en su relación. Y es que Lola García ha compartido en sus stories una imagen del plan del que ha disfrutado junto al dj: una tarde en Triana, Sevilla, tomando un vino blanco al solecito.

Una foto de lo más tierna que Lola ha acompañado con un detalle que deja entrever lo muy enamorada que está de Kiko Rivera. Porque la andaluza ha compartido este post con una canción de su chico. Concretamente, Que nos quiten lo bailao, en la que la bailarina pide que ya "no la separen" del hijo de Isabel Pantoja. "Qué nos quiten lo bailao y que no me quiten de tu lao", pide Lola García en una especie de deseo para este 2026.