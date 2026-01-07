Rocío Molina 07 ENE 2026 - 13:19h.

El exconcursante de 'Supervivientes', devastado por la muerte en un accidente de un compañero con el que compartía su afición por el mar

Omar Sánchez rompe su silencio tras salir a la luz el motivo de su ruptura con Guacimara: "Estoy dispuesto a cambiar"

Omar Sánchez ha comenzado el año con una trágica noticia. Tal y como ha dado a conocer el exconcursante de 'Supervivientes' a través de sus historias de Instagram, el canario se ha enterado y llorado la pérdida de una persona especial y querida en Pozo Izquierdo, con la que compartía su pasión por el mar, ha fallecido en un accidente con un todoterreno que se precipitó en la charca de Las Tederas (al sur de Gran Canaria).

Poco se podía imaginar el exmarido de Anabel Pantoja que el incidente que se produjo el pasado día 4 de enero en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana tendría un desenlace fatal para una persona especial para él y a la que estaba unida por su afición al windsurf. Un accidente que costó tres vidas: la de Mario Perdomo Méndez, Gregorio Arbelo Perdomo y Mari Carmen. Los dos chicos eran primos y personas muy queridas en Pozo Izquierdo, mientras que Mari Carmen era originaria de Gáldar y pareja de Mario.

Mario, conocido en la zona como 'el Pelúo', en su tiempo libre siempre buscaba la cercanía del mar, su verdadera pasión, tal como ha recalcado Omar Sánchez al recordarlo. Entre las olas de la playa de Pozo Izquierdo surfeaba y disfrutaba de la vida, siendo también una persona colaborativa y cercana a sus amigos y vecinos. Un duro mazazo para el canario que le conocía y que tal como despedía el año ha tenido unos últimos meses duros al confirmar la ruptura de Guacimara, la joven canaria con la que estuvo cinco meses.

Aventurero y divertido, siempre pensando en el próximo viaje y buscando el lado positivo de la vida, así describen cómo era Mario Perdomo en las redes, además de distinguir su gran sonrisa. Unas cualidades que no olvidan y por las que lloran la temprana marcha de su amigo. "Algunos se vuelven eternos cuando se van demasiado pronto", son las palabras con las que le han querido rendir homenaje en Pozo Izquierdo y, de manera particular, también lo ha hecho el exnovio de Marina Ruiz desde sus redes.

"Pozo Izquierdo no te olvidará, nos vemos en la próxima ola. DEP", ha escrito Omar Sánchez junto con una imagen de su amigo 'el Pelúó. Acompañando sus palabras, el canario ha escogido la melódica canción de 'Mariage d'amour' para expresar que ha perdido a un compañero de aventuras en el mar de una manera trágica.