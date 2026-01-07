Lorena Romera 07 ENE 2026 - 10:55h.

La ganadora de 'GH' tantea la idea de una boda en Maldivas con Kiko Jiménez y sus seguidores celebran su presunto 'sí, quiero'

Sofía Suescun y Kiko Jiménez comunican una feliz noticia: "Siempre quisimos"

Sofía Suescun ha celebrado la entrada del nuevo año desde Maldivas con Kiko Jiménez. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se encuentra en un muy buen momento de su vida. Aunque el 2025 ha sido especialmente duro para ella, la influencer de 29 años ha hecho balance y considera que todo lo vivido le ha dado las herramientas necesarias para arrancar el 2026 completamente renovada. En una de sus primeras publicaciones, la hija de Maite Galdeano ha hecho saltar las alarmas sobre su posible boda al compartir una imagen del altar de una boda en la playa.

Han sido unas navidades muy especiales para la creadora de contenido, nacida en Pamplona, que ha celebrado el final de año desde las paradisíacas playas de Maldivas. Una escapada de ensueño en la que sus seguidores creen que podría haber aprovechado para sellar su amor con Kiko Jiménez tras más de seis años juntos. Los rumores han empezado después de que la it-girl haya compartido en un carrusel de fotos de Instagram una imagen en la que se ve un altar de boda en plena playa.

Un enclave idílico para darse el 'sí, quiero'. Todo blanco, excepto por el camino de rosas que conduce a ese mágico lugar en el que la pareja se habría prometido amor eterno. "El mejor lugar para casarse", le dice un seguidor, que responde a la pregunta que ha lanzado Sofía Suescun en esta publicación: "¿Vosotras os casaríais en un lugar como este?". Y sus fans lo han tenido claro: "sí, aprovecha", "claro, me encanta", "¿qué mejor escenario que ese?", "sin pensarlo", o "es perfecto".

Para otros, estas palabras de la hermana de Cristian Suescun han sido más que suficientes para que piensen que este 'si, quiero' podría haber sido una realidad. "Me huele a boda", "qué alegría, chicos", "enhorabuena a los dos", "¿A qué viene la pregunta? Ya lo habéis hecho", "os habéis casado" o "por favor, dime que te has casado con Kiko ahí", son solo algunos de los muchos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Y, aunque Sofía Suescun no ha confirmado ni desmentido su boda con Kiko Jiménez, tan solo ha tanteado si les gusta la idea de un enlace en la playa, para sus seguidores esto ha sido más que suficiente para que su imaginación empiece a volar y ya surjan todo tipo de rumores. Lo que sí ha hecho ha sido hacerles partícipes de lo completa y feliz que se siente tras este mágico viaje, del que ya se encuentra de vuelta en España.

"Los deseos se cumplen si los pies pisan el mar… Playa, aguas increíbles, risas, un baño con el tiburón ballena y un final alrededor del fuego pidiendo deseos. Maldivas", escribe la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' a través de su perfil de Instagram.