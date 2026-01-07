Lorena Romera 07 ENE 2026 - 13:35h.

La presentadora habla del pánico que ha sentido al ponerse el oxímetro para medir su saturación de oxígeno en sangre

Nagore Robles ha actualizado su estado de salud tras visitar el hospital, donde le diagnosticaban que sufre gripe A. La presentadora y colaboradora de televisión ha compartido un storie a través de su perfil de Instagram donde ha dado más detalles de sus síntomas, contando que ha sentido "muchísimo miedo al no poder respirar bien". La de Basauri, de 42 años, ha contado que se ha despertado con "silbidos en el pecho y mareada", y que ha sentido "pánico" al medir su saturación de oxígeno en sangre.

Hace apenas unos días, la que fuera presentadora de 'Uno de GH20', y copresentadora del estreno de la última edición de 'Gran Hermano', contaba en sus redes sociales que acudía al hospital tras pasar una noche con "dolor de pecho" y una aguda sensación de ahogo. "No sabéis la noche que he pasado, qué dolor. Pensaba que me ahogaba. Ha sido horroroso. Paracetamol, cortisona y ventolín", contaba en ese momento.

Tras esa visita al hospital, Nagore Robles revelaba que le han diagnosticado gripe A. "Me quemaba el pecho, sentía como si mis pulmones ardieran... Un dolor insoportable", señalaba la también influencer, que a pesar de haber dado con su problema de salud no está experimentando mejoría. O eso ha creído esta misma mañana, cuando reconoce que el miedo se ha apoderado de ella.

"Me he despertado con muchísimo miedo"

Tanto es así, que ha estado a punto de correr de nuevo al hospital. "Esta mañana me he despertado con muchísimo miedo porque no podía respirar bien. Tenía muchísimos silbidos en el pecho y estaba mareada, así que me he vestido para ir al hospital. No quería volver a inflarme a ventolín", ha comenzado expresando la televisiva. "Me puse el oxímetro para medir la saturación y marcaba 92. Entré en pánico. A los pocos segundos subió a 96 y conseguí calmarme un poco", ha relatado.

"Me puse el oxímetro para medir la saturación y entré en pánico"

La clave fue ponerse el termómetro. "Nada de fiebre", cuenta la presentadora. "Así que me desvestí y fui a comprobar algo que ya intuía. Efectivamente, me había bajado la regla. No imaginaba que la gripe A fuera tan dura ni que pudiera dejarte tan absolutamente agotada", se ha desahogado la creadora de contenido a través de su perfil de Instagram, donde ha dado la última hora sobre su estado de salud.

"Nunca me había encontrado tan mal. Solo os pido que tengáis muchísimo cuidado. Si veis a alguien con el más mínimo síntoma de resfriado, protegeos y evitad el contacto en la medida de lo posible", ha señalado Nagore Robles a modo de recomendación a sus seguidores, a los que también ha agradecido por los infinitos "mensajes de cariño" en estos últimos días.